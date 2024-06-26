港鐵羅湖站88歲女乘客落車誤墮月台空隙　70歲女兒施救同跌傷送院

港鐵羅湖站今午（26日）發生乘客跌入月台空隙意外，一名88歲女乘客懷疑在下車時，誤墮月台空隙，其同行的70歲女兒嘗試攙扶時亦跌倒，兩人均頭部受傷，幸仍清醒，由救護車送往北區醫院治理。



據了解，兩名傷者是母女關係，年約88歲的姓鄺母親首先失平衡跌落月台空隙，其70歲姓鄭女兒欲施救時，同樣意外跌於月台上。兩人均額頭受傷，被救回月台後由救護車送院。

一名老婦在港鐵羅湖站意外跌入月台空隙，其女兒施救時亦跌傷，兩人均由救護車送院治理。（資料圖片）

港鐵回覆香港01查詢表示，今日中午約12時43分，一名女乘客抵達羅湖站落車時，不慎誤墮月台空隙，同行的女乘客嘗試攙扶時，亦不慎跌倒於月台上。事發時路軌旁的偵測系統即時發出警報，防止列車進出，在場其他乘客亦通知車長。該乘客隨後在職員協助下安全返回月台，並與同行的女乘客一起送院治理。事件沒有影響列車運作。警方表示，於下午1時07分接獲相關報案。

一名老婦在港鐵羅湖站意外跌入月台空隙，其女兒施救時亦跌傷，兩人均由救護車送北區醫院治理。（資料圖片）

港鐵：羅湖站今年第4季開始安裝月台閘門

港鐵公司呼籲乘客上落車時小心，並留意月台與車廂間之空隙。為進一步加強月台安全，東鐵綫於2023年年中有序展開自動月台閘門安裝工程，原有13個車站中，馬場、落馬洲、大埔墟、上水、大圍及沙田6個車站已全面使用月台閘門，而九龍塘、粉嶺、火炭及太和4個車站正同時進行相關工程。餘下的羅湖、旺角東及大學3個車站亦會按計劃於今年第4季陸續開始安裝閘門。