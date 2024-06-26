今年首季涉長者網騙案增23%　蕭澤頤：跨部門協作增長者防騙意識

「耆樂警訊周年大會 2023 暨午宴」今午（26日）於警官會所舉行，除回顧去年舉辦的活動外，亦展望和討論將來的發展方向。今年首季涉及長者的網上騙案，較去年同期增加約23%，警務處處長蕭澤頤出席午宴致辭時表示，關心與長者有關的騙案，又強調警隊會持續防止及打擊騙案，繼續透過跨部門跨專業協作宣傳防騙訊息，提高長者社群的防騙、防罪意識。他更即場呼籲在場人士下載「防騙視伏器」，並協助宣傳這個有效的防騙工具。



警務處處長蕭澤頤出席午宴時，表示關心與長者有關的騙案，又強調警隊會持續防止及打擊騙案。

主持周年大會的耆樂警訊中央諮詢委員會主席暨港島總區指揮官郭嘉銓於致辭時，表示耆樂警訊會繼續配合政府長遠的長者政策，致力締造條件構建長者友善環境，提高長者對防罪、防騙及道路安全的意識，亦鼓勵長者積極參與社會事務，繼續在社會上發揮所長。

港島總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席郭嘉銓主持周年大會。

2024年首季涉長者網騙案增23% 電話騙案跌30%

翻查資料，警方於2024年首季錄得5,931宗騙案，當中903宗涉及長者，較去年同期的880宗多3%。其中涉及長者的網上騙案有658宗，較去年的533宗大增23%；電話騙案則由去年首季的347宗，下降至今年首季242宗，下跌30％；另外今年亦出現3宗涉及長者的街頭騙案。

首季4宗涉長者致命交通意外 按年減67% 輕微意外反增

另外，在2024年首季涉及長者的交通意外傷亡總數有下降的趨勢，由去年首季的211宗下跌至今年首季198宗。其中涉及長者的致命交通意外，今年首季有4宗，較去年同期的12宗下跌67％；今年首季涉長者的嚴重交通意外則有19宗，與去年同期的40宗相比下跌53%。惟涉及長者的輕微交通意外卻有所增加，由去年首季159宗，上升至今年首季175宗，升幅約10%。

在2024年首季涉及長者的交通意外傷亡總數有下降的趨勢，相較去年的211宗下跌至198宗；在涉及長者的騙案總數方面，2024首季總共錄得903宗，較去年的880宗增多3%。

另外，在今日的耆樂警訊周年大會上，大會向共44名耆樂警訊會員，分別頒發「最佳耆樂隊長 2023」及「最活躍耆樂會員 2023」的獎座，以表揚他們在 2023 年度積極參與耆樂警訊活動及對耆樂警訊的貢獻和支持。午宴上，大會亦向耆樂警訊卓越合作夥伴頒發感謝獎座，感謝各機構對耆樂警訊的支持。另外，大會特別邀請了「2024 年度耆樂警訊大使」吳大強及表演嘉賓邱芷微演唱；灣仔區耆樂警訊會員則表演柔力球。

周年大會上大會向共 44 名耆樂警訊會員分別頒發「最佳耆樂隊長 2023」及「最活躍耆樂會員 2023」的獎座。

「2024 年度耆樂警訊大使」吳大強以及表演嘉賓邱芷微在場演唱。

耆樂警訊計劃於2014年2月成立，宗旨是「耆樂精神 助己助人」，年滿55歲人士即可參加，至今已有近1.7萬名會員。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。

隨着長者社群在社會上的比重日漸增長，耆樂警訊會表示將繼續不斷精益求精，積極與不同機構合作，鼓勵更多長者參與社會事務，並提高長者防罪及防騙意識，使耆樂警訊會員成為警隊的滅罪伙伴，繼續服務社會，實踐「助己助人」的「耆樂精神」。