黃大仙24歲女遇截查　被揭屋藏多款毒品值逾$14萬　人贓並獲被捕

警方表示，黃大仙警區特別職務隊第一隊根據線報及經深入調查，昨日（26日）凌晨約2時在太子道東截查一名女子，警員搜查其住宅單位，檢獲181支懷疑含有大麻二酚煙油、874部電子煙機、17盒懷疑含有尼古丁的電子煙煙彈、172克俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品、25克懷疑大麻及2克懷疑冰毒。經初步調查，該名24歲姓裴本地女子涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」和「售賣及管有另類吸煙產品」被捕，現正被扣留調查，檢獲的毒品市值共約14.5萬元，案件由黃大仙警區特別職務隊第一隊跟進。



警方拘捕涉案女子，同時帶走多袋證物。（警方提供）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。另外，根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），尼古丁（煙草產品除外）屬第1部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

根據《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》（第371章），任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者最高可被罰款5萬元和監禁6個月。