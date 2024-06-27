海關截印尼轉口美國20呎海運貨櫃　揭紙箱藏$3900萬「帽柱木鹼」

港海關昨日（26日）在葵涌海關大樓驗貨場，檢獲約14.5公噸懷疑「帽柱木鹼」，估計市值約3,900萬元。



人員透過風險評估，昨日揀選及檢查一個從印尼經香港轉口到美國，並報稱載有美麗帽柱木的20呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內發現580個紙箱，內藏懷疑為「帽柱木鹼」的綠色粉末，分別以不同尺寸的透明膠袋包裹。

海關共檢獲約14.5公噸懷疑帽柱木鹼，估計市值約3,900萬元。帽柱木鹼如被濫用，或會出現噁心、便秘、尿頻、食慾不振、癲癇、幻覺及斷癮徵狀等身體反應。（海關提供）

「帽柱木鹼」是一種名為美麗帽柱木（又名卡痛）植物的主要化合物，如被濫用，或會出現噁心、便秘、尿頻、食慾不振、癲癇、幻覺及斷癮徵狀等身體反應，近年被視為「新興毒品」。

海關呼籲各進出口商及物流業界，凡進口危險藥物，均須備有由衞生署發出的進口許可證及進口證明書，同時亦須具備出口國家的有效出口授權書或轉運證書。如轉口危險藥物，亦須備有由衞生署發出的移走許可證。

海關發現貨櫃內的580個紙箱，藏有懷疑為「帽柱木鹼」的綠色粉末。（海關提供）

海關共檢獲約14.5公噸懷疑「帽柱木鹼」，估計市值約3,900萬元。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。