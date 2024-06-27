海關截查3集運郵包拘兩少年　揭調味料及寵物零食藏$900萬毒品

海關發現有不法分子利用集運方式販毒，遂加強對市內集運公司突擊搜查，前日（25日）鎖定兩個由美國抵港、報稱為寵物食品及零食的郵包，發現內藏共9公斤懷疑「冰」毒，經進一步調查，再截查該帳戶的另一個郵包，並揭發調味料包裝內藏有6公斤懷疑液態可卡因，檢獲的毒品總值為900萬元，相信是同類案件最大宗。行動中，兩名本地男子（17及18歲）被捕。據悉，有人收取1,000至2,000元報酬販毒。



涉案液態可卡因偽裝成調味料。（陳浩然攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉稱，為打擊不法分子利用集運方式販毒，海關加強在市內的集運公司進行突擊搜查，自今年1月1日起採取「追擊者二」的執法行動，至今已破獲20宗販毒案，查獲43公斤懷疑毒品，市值2,000萬港元，合共拘捕4名男子。

今次案件檢獲的「冰」毒及可卡因，其市值及總值相信是同類案件最大宗。海關經過風險評估及情報分析，前日（25日）在荃灣一個集運貨倉，鎖定兩個由美國抵港、分別報稱寵物食品及零食的包裹，經查驗後發現內藏懷疑「冰」毒。人員對該帳戶作進一步調查後，再截獲另一個內藏6公斤的懷疑液態可卡因包裹，並發現該毒品偽裝成調味料。

海關昨日（26日）進行監控遞送行動，在荃灣一個自提點拘捕兩名分別17歲及18歲本地男子，他們均報稱無業，事發時正提取一個內藏「冰」毒的包裹；他們將被落案起訴各一項「販運危險藥物」罪，將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。經調查，相信該批毒品將流入本地市場。

海關鎖定兩個由美國抵港、報稱寵物食品及零食的郵包，最終檢獲共9公斤懷疑冰毒。（陳浩然攝）

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益販毒，亦不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，避免將個人資料及地址交予其他人作收件用途。另外，隨着暑假將至，海關呼籲年青人切勿為了「搵快錢」而參與販毒活動，因一時貪念而催毀前程。海關又向物流業界呼籲，如懷疑任何人利用物流公司販毒，應盡快通知海關。

海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉交代案情。（陳浩然攝）

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。