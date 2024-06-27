網傳搭客帶葡撻上機　遭外判地勤沒收食用　香港快運：將內部處分

網上昨日（26日）瘋傳一張Instagram的限時動態截圖，指有香港快運搭客帶葡撻上機時，懷疑被地勤沒收及擅自食用。香港快運回覆查詢時表示，要求負責機場地勤服務的服務商調查後，證實一名外判員工違反處理遺留食物的正確程序，將內部處分。



相關截圖寫上「到底有幾鍾意食葡撻？UO（香港快運航空代碼）客帶嘢食上機，俾同事收X曬」；圖頂又寫有「提提大家HK Express係嚴禁攜帶外來食物上機」。截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。

截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。（網上圖片）

事件引起網民熱議，有人懷疑職員沒收客人食物後擅自食用，批評「唔畀帶上飛機，唔等於屬於班Staff嘅，物品擁有權仲係乘客所擁有，點都唔輪到Staff自己擅自取用」、「其實好蠢，有心整你嘅話你班友仔就會痾到七彩」；同時有人質疑圖片真偽，指「見過好多次都只係勸喻，勸完唔聽當睇唔到，未見過收走」、「Crew冇權亦唔會沒收啲食物囉，所以我覺得有啲老作」。

香港快運航空（香港快運）則證實事件，表示非常關注網上流傳的帖文，隨即要求負責機場地勤服務的服務商展開調查。引述相關機場地勤服務商的回覆，經過內部調查後，證實有一名外判員工違反處理遺留食物的正確程序。機場地勤服務商對此事件感到遺憾，並立即向所有員工重申正確的處理程序。同時，涉事員工亦會受到內部處分。

香港快運重申，與機場地勤服務商之間有明確的員工指引，並要求該公司加強內部培訓，確保為香港快運乘客服務的外判員工操守，同樣符合香港快運的標準。