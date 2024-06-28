新義安大佬「豆腐」辦紥職儀式6人升紅棍　一文解構黑幫升職細節

警方今日（28日）突擊搜查觀塘一座商業大廈一個單位，以涉嫌「參加三合會社團的集會」，拘捕9名年齡介乎30至75歲的男子，檢獲紅棍、寫有部分被捕人姓名的「黃紙」等，相信與三合會「紮職」儀式有關。消息稱，事件涉及黑幫「新義安」觀塘區話事人「豆腐」手下紮職為紅棍的儀式，東九龍警區人員接獲線報後，今午在鴻圖道一座商廈的單位，將「豆腐」、其6名獲紮職手下，以及負責儀式相關法事、人稱「黃超」的71歲「叔父」和其75歲助手拘捕。



警方在觀塘鴻圖道一個商廈單位，拘捕9名相信正在進行黑社會「紮職」儀式的男子，檢獲紅棍、寫有部分被捕人姓名的黃紙、襟花及利市等證物。東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨交代案情。（陳浩然攝）

據了解，初加入黑幫的人會被稱為「藍燈籠」，入會時會「掛燈籠跟大佬」，要給「大佬」封有「36」數字的利市。

「藍燈籠」在黑幫打滾一段時間後，正式成為「四九」；若繼續在黑社會活動並「有功績」，便有可能獲「大佬」推薦紮職為「426紅棍」。紅棍一段是「打仔」出身，紮職時要經過「三刀六誓」儀式，儀式一般會有「大佬」出席，並安排有祭品、令旗等，並會邀請在幫派內較德高望重的「415白紙扇」到場，見證獲紮職者成為「426紅棍」。新義安人另2正式成為幫會職員後，更會獲編配一個「職員編號」。

行動中，警方檢獲三合會紮職儀式的利市封。（陳浩然攝）

行動中，警方檢獲紮職儀式的紅棍。（陳浩然攝）

據了解，過去的黑幫紮職儀式非常盛大，甚至會找地方搭棚舉行、大事鋪張，但多年前警方搗破一個在躉船上舉行的紮職儀式，一舉拘捕大批黑幫人馬後，幫派舉行相關儀式時已轉趨低調。

行動中，警方檢獲紮職儀式的襟花。（陳浩然攝）

據悉今次被捕的40歲姓吳男子「豆腐」是新義安觀塘話事人，而在警方今次行動中檢獲的「黃紙」上，寫有中文全名的6名被捕人，正正是「豆腐」推薦紮職為紅棍的6人，各人年齡介乎30至36歲。

警方在觀塘鴻圖道一個商廈單位，拘捕9名相信正在進行黑社會「紮職」儀式的男子，據了解，被捕人包括黑幫新義安「白紙扇」、人稱「黃超」的71歲男子，其75歲姓鄧助手「超叔」，還有新義安觀塘話事人「豆腐」，以及其6名獲推薦成為「紅棍」的手下。（陳浩然攝）

其餘兩名被捕人，分別在今次儀式中負責做法事的「白紙扇」、人稱「黃超」的71歲姓黃「叔父」，以及其75歲姓鄧助手「超叔」。據知「黃超」在新義安幫中大有名氣；其已故兄長「黃輝」生前亦德高望重，負責新義安內大大小小儀式，更曾在內地為幫派進行入會儀式時遭公安搗玻，結果在內地入獄。「黃輝」離世後，他負責的事務便交由「黃超」接手。

警方在觀塘鴻圖道一個商廈單位，拘捕9名相信正在進行黑社會「紮職」儀式的男子，檢獲紅棍、寫有部分被捕人姓名的黃紙、襟花及利市等證物。（陳浩然攝）

警方東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨交代今次拘捕行動時表示，相信被捕人當時正在準備舉行一個三合會的「紮職」儀式。行動中探員檢獲一些與三合會「紮職」儀式相關的物品，包括紅棍、襟花、使用過的化寶盤、寫有部分被捕人全名的黃紙等，又在從其中一名被捕人身上，檢取一張寫上三合會誡條及誓詞的白紙，亦在另一名被捕人身上檢獲一封裝有6,000港元的「利市」。

根據香港法例第151章《社團條例》第20條，任何人參加三合會社團集會，均為非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判處罰款25萬元及監禁7年。警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集，並且適時作出重點執法行動。