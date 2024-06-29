78歲翁南朗山行山失聯獲救　消防：事主身處石壁頂密林需爆林施救

一名78歲老翁昨早（28日）獨自外出行山，至傍晚仍未回家，其妻擔心下報案，救援人員其後在港島南朗山尋回老翁，他沒有受傷，由直升機救起送回政府飛行服務隊總部。消防處今日（29日）在facebook發帖，指出昨日傍晚接報後，救援人員透過手機定位信號，迅速確定事主被困於山上一個大石壁頂的密林內，由於該處遠離正式行山路徑，消防人員需要由山腰橫向「爆林」方能抵達事主身處的位置，及後由政府飛行服務隊直升機將事主送返安全地方。



78歲老翁在港島南朗山行山期間懷疑迷路，被困一處大石壁頂的密林內，消防人員需由山腰橫向「爆林」前往其所在位置。（消防處fb）

從消防處上載的照片及影片見到，多名消防員當時戴上頭盔及拯救裝備，在崎嶇路窄的密林中，僅以電筒照明前往事主所在位置，身旁是筆直的峭壁，更有大量樹枝伸出擋路；政府飛行服務隊的直升機則要在漆黑夜空下，飛近山邊救人，場面驚險。消防處呼籲，市民行山時應結伴同行，並避免進入非正式山徑。

78歲老翁在港島南朗山行山期間懷疑迷路，被困一處大石壁頂的密林內，消防人員需由山腰橫向「爆林」前往其所在位置。（消防處fb）

警方及消防先後於昨日傍晚6時許及7時許，接獲一名女子報案，指其78歲丈夫昨早獨自外出行山後失聯，報案人稱雖然未知丈夫行山路線，但對方最近喜歡暢遊港島南區南朗山，懷疑他昨日亦前往該處行山。據知，事主曾一度致電太太，表示在南朗山上迷路，但沒有受傷。

老翁開啟電筒確定位置，政府飛行服務隊派出直升機救人。

警方、消防和政府飛行服務隊派出逾60人到場尋人，在南朗山發現男事主的手機訊號，同時通知他開啟手機電筒確定位置，以及提醒切勿再移動。事主保持清醒沒有受傷，但由於身處位置山路比較崎嶇，救援人員研究如何安全帶走事主，最終他由直升機救起，載返政府飛行服務隊位於赤鱲角的總部，人員通知家屬接走事主。

消防到場救人。（李家傑攝）