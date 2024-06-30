日出康城倫常慘案│疑受產後抑鬱所困　33歲女子殺夫一刀割頸致命

將軍澳日出康城發生倫常慘案，一名33歲女子涉嫌趁其30歲丈夫在客廳梳化就寢時，用一把30厘米長的生果刀割向其頸項，丈夫大量失血死亡。警方初步調查相信二人是夫妻關係，結婚5年育有一名1歲半的兒子。女疑兇生育後出現嚴重的抑鬱問題，定時向私家醫生求醫，近月病情反覆，警方正循其精神狀態方向調查。



將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑交代案情指，30歲死者為一名資訊科技工程師，而33歲的疑兇則任職文員，近日因情緒問題困擾而辭職。經初步調查發現夫婦無婚外情，一向關係頗融洽，無家庭糾紛的紀錄，鄰居平日亦沒有聽到兩人有爭執，兩人亦無經濟問題。

警方將軍澳警區助理指揮官警司曾俊傑交代案情。（馬耀文攝）

事發時，1歲半的兒子正交由家翁照顧。疑兇行兇後致電家翁，指殺害丈夫並將會自殺，家翁立即報案求助。警方昨晚（29日）11時許接報後，到日出康城9A期Marini3B座一個單位，發現該名30歲、任職IT工程師的男子在梳化流血，無任何知覺，並在睡房發現涉嫌行兇的33歲女子。男子救護車送往將軍澳醫院治理，最終不治。死者頸項有一處刀傷，初步為致死原因，沒有其他傷勢。

警方調查女子行兇動機，夫婦沒有經濟問題、平日亦無爭執。女疑兇涉嫌「謀殺」被捕，案件被列作「謀殺」和「企圖自殺」。疑兇的動機仍要深入調查，其精神狀態是重點調查方向。

被捕女子由救護車送往將軍澳醫院接受治理，送院時保持清醒。（陳永武攝）

被捕女子事後從醫院被帶返警署接受調查。（陳永武攝）

至今日（30日）凌晨2時許，被捕女子由救護車送往將軍澳醫院接受治理，送院時保持清醒，到了凌晨3時許，被捕女子被帶返警署接受調查。《香港01》在醫院所見，警員將一個頭箍放入證物袋內，相信和案件有關。

警員檢走頭箍調查。（李家傑攝）

警員在場調查。（李家傑攝）

日出康城第9A期Marini一個單位發生命案。（李家傑攝）

男事主送院不治。（李家傑攝）

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