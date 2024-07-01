粉嶺和合石村火警　村屋疑被縱火遭烈焰吞噬　濃煙湧上半空│有片

粉嶺發生火警。7月1日凌晨零時左右，消防接獲多個報案，指大窩西支路和合石村，有一間村屋起火。消防到達時發現上址大煙大火，立即鋪喉進行灌救。初步消息指，現場為一間廢置村屋，屋內無人居住，毋須進行疏散。至凌晨1時許，火勢已大致救熄，消防正調查起火肇因，據悉初步有可疑，警方列縱火跟進。



涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

有讀者向《香港01》提供火警時的航拍片段，可見涉事的整間村屋均被火焰吞噬，即使時夜深亦可見濃煙湧上半空。

警方表示，現場為和合石村(何家園)一間村屋。消防到場後將火救熄，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作「縱火」，交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕；案件中沒有人受傷。

消防員趕至現場開喉將火救熄，正調查起火原因。(李家傑攝)

消防員趕至現場開喉將火救熄，正調查起火原因。(李家傑攝)

消防員趕至現場開喉將火救熄，正調查起火原因。(李家傑攝)

消防員趕至現場開喉將火救熄。(李家傑攝)

火警現場為和合石村。(李家傑攝)

消防員趕至現場開喉將火救熄，正調查起火原因。(李家傑攝)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)

涉事村屋被烈焰包圍。(讀者Steven Kwong提供片段截圖)