港23歲李少琼東京失蹤超過4日　親友網上尋人　最新消息指尋獲

香港女子李少琼Suki（23歲）懷疑在日本東京失蹤。她原定於上周五（28日）離境返港，惟6月27日離開東京豐島區一間旅館後便告失蹤，其親友於網上焦急尋人。今早（1日）10時左右，親友獲悉Suki安全，現身處日本警署。



香港女子李少琼Suki 6月27日離開東京豐島區一間旅館後便告失蹤，親友於網上焦急尋人。（網上圖片）

香港女子李少琼Suki懷疑在東京失蹤。（網上圖片）

Suki友人蔡小姐向《香港01》表示，事主失蹤前一日提過想去水療中心LaQua，然後重新集合同遊Shibuya Sky（澀谷 SKY）。蔡小姐6月27日早上10時15分出門時見事主仍在睡覺，下午4時WhatsApp了解事主情況，不獲回覆。後來蔡回到酒店，等到午夜尾班車時間已過，心知不妙，於是到警崗報警，惟獲告知須等待24小時後。蔡小姐最終在28日下午2時（日本時間）在日本報警，亦到過駐日領事館，但得知需要家人報案方獲處理。

事主家人最終在6月30日中午於香港報案，蔡小姐亦在網上發帖呼籲廣大網民提供資訊。蔡與事主是前同事，認識一年半以來都有相約外出食飯遊玩，今次二人同遊日本期間，得悉事主在日本不斷被搭訕，所到之處包括新宿甚至旅館所在的豐島都有，不知事主有否被逼留下聯絡方式。

親友與領事館及當地警方周旋，今早（1日）10時左右獲悉Suki安全，現身處日本警署。

李少琼4日前曾在Threads分享她在東京被陌生男子搭訕的遭遇。（李少琼Threads截圖）

遊日期間不斷被搭訕

李少琼4日前曾在Threads分享她在東京「差唔多日日比（畀）人搭訕」，著她一起行街飲酒，更甚者約她去酒店，「特別係新宿，真係行5步就比（畀）啲日本人問」。帖文亦附上搭訕男子的照片及該男子使用Google翻譯指可為其介紹陪酒工作的照片。

23歲李少琼於6月14日下午4時抵達東京成田機場，原定於6月28日晚上9時15分離境返港，惟前一日（27日）日本時間下午1時24分在東京豐島區的白鯨旅館最後露面後便告失蹤，前一日曾稱會到文京區的水療中心LaQua。

據了解事主行李仍在日本，至今未有人領取。巢鴨警方負責跟進案件，向旅館及事主家人了解來龍去脈。她最後露面時戴白色口罩，綁馬尾，身穿黑色T恤、藍色牛仔長褲以及白色Crocs洞洞鞋，手持淺啡手袋及白色紙袋。發帖者呼籲如任何人有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電黃大仙警署3661 6111。