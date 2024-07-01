七一｜灣仔海濱上空現無人機　內地男涉4罪被捕　周二提堂

今日（7月1日）是香港回歸27週年，升旗禮上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行。警方表示，今早約8時40分在灣仔海濱活動空間巡邏期間，發現有小型無人機在上空飛行。人員經初步調查後，拘捕一名32歲姓吳內地男子，涉嫌干犯「未有為其無人機註冊而進行飛行」、「未有註冊為註冊遙控駕駛員而進行飛行」及「未有許可下於限制飛行區內進行無人機飛行」等罪。被捕人現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事部跟進調查。



警方表示，該名被捕男子已被控各一項「未有為其無人機註冊而進行飛行」、「未有註冊為註冊遙控駕駛員而進行飛行」、「未有許可下於限制飛行區內進行無人機飛行」及「違反操作規定—未有將無人機保持在視線內」罪，案件將於明日（2日）上午在東區裁判法院提堂。

據了解，吳男為內地遊客，本身從事工程行業，他報稱不熟悉香港法例，事發時正以無人機在維港上空拍攝香港景觀。

灣仔海濱長廊。（黃偉倫攝／資料圖片）

警方重申，《小型無人機令》（第488G章）已於2022年6月1日正式生效，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。市民應留意有關憲報及民航處的SUA一站通，以獲取有關 「限制飛行區」的即時資訊。

民航處建立專為小型無人機而設的電子平台「eSUA一站通」，顯示維港兩岸包括金紫荊廣場為禁飛區，如要使用無人機需預先申請。

警方絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，會採取果斷措施打擊涉及《小型無人機令》的違法行為，市民切勿以身試法。一經定罪，違法者最高可被判罰款10萬元及監禁2年。