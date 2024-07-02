南灣隧道旅遊巴起火　消防到場救熄　一度須實施單管雙程行車

青衣有車輛着火。7月2日晚上9時許 ，警方接獲報案，指南灣隧道內有旅遊巴起火，車上沒有乘客，司機亦自行疏散落車，事件中幸無人受傷。消防接報到場將火救熄，現正調查起火原因。初步懷疑旅遊巴引擎過熱引起火警。



旅遊巴車尾起火。(網上圖片)

運輸署指，因車輛着火，南灣隧道現已實施單管雙程行車措施，現時上址交通繁忙；及至3日凌晨零時48分，運輸署再宣佈南灣隧道來回⽅向全線已解封。

旅遊巴車尾位置焚毀，消防到場救熄，並調查起火原因。(網上圖片)

旅遊巴車尾位置焚毀，消防到場救熄，並調查起火原因。(網上圖片)

旅遊巴車尾位置焚毀，消防到場救熄，並調查起火原因。(網上圖片)

旅遊巴車尾位置焚毀，消防到場救熄，並調查起火原因。(網上圖片)

旅遊巴車尾位置焚毀，消防到場救熄，並調查起火原因。(網上圖片)

南灣隧道內有旅遊巴起火，隧道現已實施單管雙程行車措施。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Ki Ki Siu ）

南灣隧道內有旅遊巴起火，隧道現已實施單管雙程行車措施。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Ki Ki Siu ）