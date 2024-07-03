青衣南橋的士撼單車　17歲騎手撞爆大銀幕危殆　司機涉危駕被捕

青衣南橋發生車禍。今日（3日）凌晨1時許，一輛載客的士沿青衣南橋快線往青衣方向行駛，突然猛撞前方一輛單車，單車揳在的士車頭泵把下，被推前約30米；其間男單車手則被撞至拋飛上的士車頂，再撼爆擋風玻璃，繼而倒地受傷昏迷。救護員到場為單車手急救，再送往瑪嘉烈醫院搶救。警方正調查車禍原因，初步不排除有人駕駛時，未有注意到前方單車，釀成意外。



警方表示，今日（3日）凌晨1時18分，涉案單車和的士順序沿青衣南橋左三線向青衣方向行駛，其間的士懷疑撞倒單車。警員接報到場，17歲男單車手及69歲劉姓男的士司機分頭頸受傷，其中單車手送往瑪嘉烈醫院治理，目前情況殆；警方以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕的士司機。

警員到場調查。（陳永武攝）

現場所見，的士擋風玻璃碎裂，車頂近車頭位置凹陷，而寫有「的士」字樣的車頂燈箱亦甩脫；至於涉事的單車為公路單車，意外後嚴重變型，橫亘在的士前方位置。而在的士後方的一段青衣南橋，則遺下一對鞋子、頭盔、血跡，熒幕爆裂的手提電話以及單車碎片等。

單車被的士推前，嚴重損毀。(陳永武攝)

由於單車損毀嚴重，調查人員正了解事發時單車有否安裝頭尾燈。

的士擋風玻璃碎裂，車頂凹陷。（陳永武攝）

車禍現場為青衣大橋/葵青路，俗稱青衣南橋，來回線速度限制為每小時70公里，而上址路段並沒有豎立禁止單車標示牌，即單車可以使用。在採訪該宗車禍期間，記者亦目測有不少單車使用青衣南橋往葵涌或青衣。

的士司機在警車內接受調查，隨後被警方以涉嫌「危險駕駛」拘捕。（陳永武攝）

現場遺下頭盔和血跡等。（陳永武攝）

現場遺下頭盔和血跡等。（陳永武攝）

涉事單車橫亘在的士前方位置。（陳永武攝）