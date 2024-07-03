風水擺設藏毒　香港海關聯澳洲當局分別拘兩港男　檢千萬元毒品

香港海關聯同澳洲執法部門，在一批由本港寄往當地的工藝品及風水擺設內，檢獲冰毒及可卡因，分別拘捕兩名港男，其中在當地被捕的男子年僅17歲。行動中檢獲的毒品總值1280萬元。



香港海關聯同澳洲執法部門，在一批由本港寄往當地的工藝品及風水擺設內，檢獲冰毒及可卡因總值1280萬元。（黃偉民攝）

海關毒品調查科調查主任關雋賢稱，海關於6月聯同澳洲邊防局及澳洲聯邦警察採取一個聯合行動，兩地共拘捕兩人，緝獲13.5公斤冰毒及6公斤可卡因。其中本地檢獲數量為12.5公斤冰毒，價值680萬元；澳洲當局剛檢獲1公斤冰毒及6公斤可卡因。

關詳述行動稱，兩地執法部門透過情報交流，澳洲當局通知截獲一件由香港寄往澳洲的空運貨物，報稱石像擺設內，收藏了6公斤可卡因。香港海關於是接手跟進調查，透過情報交流及與本地物流業溝通，鎖定3批準備由香港寄往澳洲，報稱石像擺設或風水擺設的貨物，結果發現內裡其實藏有12公斤冰毒。

歹徒將冰毒藏在工藝品、風水擺設內。（黃偉民攝）

歹徒將冰毒藏在工藝品、風水擺設內。（黃偉民攝）

歹徒將冰毒藏在工藝品、風水擺設內。（黃偉民攝）

歹徒將冰毒藏在工藝品、風水擺設內。（黃偉民攝）

海關於6月23日下午，在尖沙咀區拘捕一名27歲本地男子，他報稱無業，已被落案起訴3項販毒罪名；再在尖沙咀一個商業大廈單位內，檢獲500克液態冰毒、大量包裝工具及製造石像及模具的原材料，相信有人在單位內從事毒品師傅的角色，租用此單位，將毒品重新包裝、加工，用極其精巧的包裝方式將毒品重新包裝，再用繁複的工序收在石像、雕像或工藝品內，再轉寄到外地。

由於與澳洲執法部門緊密聯繫，對方於兩日後（25日）在當地拘捕一名香港男子，他年約17歲，在其家中檢獲1公斤冰毒。販毒集團安排此男子飛到澳洲接收此貨物及處理這些毒品。

在港包裝再轉運澳洲牟取差價

關續稱，冰毒在澳洲是第二大、最多人吸食的毒品，當地價格高昂，比本港貴4至5倍，相信犯罪集團伺準香港物流業的樞扭角色，大量輸入本港，重新包裝再分拆到海外，從而牟取差價。

他又形容今次販毒形式甚是罕有，因為工藝品要花功夫，用繁複的工具製成模具，又要倒膜、用膠水黏土造成底座，再將毒品藏在裡面，極花時間和功夫，而且緝獲的石像外形甚是精緻。

他提醒物流業，如接收可疑郵件包裝，用現金支付大額運費，便要提高警覺，有須要時可聯絡海關；巿民也不要為金錢利益而販毒，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。