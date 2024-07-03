太子外賣單車男捱貨VAN撞　倒車頭險被輾　貨VAN司機涉危駕被捕

今日（3日）中午12時許，太子塘尾道兒童遊樂場對開發生交通意外，一輛客貨車撞倒一名踩單車送外賣的男子。傷者受傷倒在客貨車車頭，險被輾過。救護人員接報到場，據悉男傷者陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院救治。據了解，當時35歲非華裔單車男正在送外賣，為避開一輛突然打開車門的客貨車而急忙切線，結果遭另一輛駛至而收掣不及的客貨車撞到。撞到單車男的客貨車，其65歲姓李男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。



從現場照片見到，男傷者意外後俯伏在客貨車車頭，滿面鮮血，手上及地面亦有血跡；客貨車則右邊車頭損毀。

太子塘尾道發生客貨車與單車相撞意外，單車男受傷倒地，手上染血，上衣破爛。（車cam L（香港群組）fb/阿西姆）

太子塘尾道發生客貨車與單車相撞意外，單車男受傷倒地，滿面鮮血，手上及地上亦有血跡。（車cam L（香港群組）fb/阿西姆）

現場消息指，35歲非華裔男事主本身持「行街紙」，事發時正沿塘尾道踩單車送外賣，至塘尾道兒童遊樂場對開，慢線停有一輛銀色客貨車，事主遂扭右繞過客貨車，豈知客貨車35歲姓周司機突然開車門，事主急忙再靠右邊駛。惟中線一輛藍色客貨車駛至，65歲姓李男司機收掣不及，將單車男事主撞倒。

一輛藍色客貨車撞到一名送外賣的男子。（馬耀文攝）

男子受傷倒在客貨車車頭，險被輾過。（馬耀文攝）

藍色客貨車司機李先生受訪時稱，事發時他沿塘尾道行駛，打算轉入弼街油站，但至塘尾道兒童遊樂場時，「突然間有嘢飛出嚟，一飛出嚟我咪Dup（煞車）」李先生續指：「無壓住佢啊，壓住佢佢死梗㗎，（傷者）喺車頭，無輾過㗎！」

藍色客貨車司機李先生（綠色背心）協助警方調查。（馬耀文攝）

運輸署宣布，因交通意外，塘尾道往佐敦道方向近太子道西的部分行車線封閉，其後已解封。

涉事單車。（馬耀文攝）

警員扶正涉事單車。（馬耀文攝）

一輛藍色客貨車撞到一名送外賣的男子，地下遺有血跡。（馬耀文攝）