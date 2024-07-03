海關搗八鄉鐵皮場私煙倉拘2內地漢　檢$540萬貨包括「白牌煙」

海關今（3日）午在元朗八鄉一帶進行反私煙行動，在一個鐵皮場檢獲約120萬支未完稅香煙，其中6萬支為「白牌煙」；檢獲香煙總市值約540萬元，應課稅值約396萬元。行動中2名內地男子被捕。海關相信已經搗破一個營運約3個月的私煙倉庫，估計該批私煙主要是供應給元朗區。



海關在元朗八鄉一帶進行反私煙行動，在一個鐵皮場檢獲約120萬支未完稅香煙，市值約540萬元，其中6萬支為「白牌煙」，行動中2名內地男子被捕。（王譯揚攝）

海關稅收調查第二組高級調查主任張家揚稱，海關人員今午在元朗八鄉一帶進行反私煙行動，突擊搜查區內一個鐵皮場，檢獲獲約120萬支未完稅香煙，其中6萬支為「白牌煙」，並即場拘捕2名內地男子（分別32及35歲），兩人均逾期逗留。海關初步調查相信，2人分別負責包裝及搬運私煙，分工有系統且仔細。

海關在元朗八鄉一帶進行反私煙行動，在一個鐵皮場檢獲約120萬支未完稅香煙，市值約540萬元，其中6萬支為「白牌煙」，行動中2名內地男子被捕。（王譯揚攝）

海關在元朗八鄉一帶進行反私煙行動，在一個鐵皮場檢獲約120萬支未完稅香煙，市值約540萬元，其中6萬支為「白牌煙」，行動中2名內地男子被捕。（王譯揚攝）

據了解，涉案私煙倉已運作約3個月。海關發現不法分子利用位置偏僻的鐵皮場作私煙儲存中心，並利用鄰近的車房及居民作掩飾，企圖逃避海關追查。張家揚表示，場內藏有多款不同牌子的私煙，當中包括約6萬支白牌煙，並排列整齊，以便之後分發銷售。海關相信是次行動已經瓦解了一個活躍在元朗一帶的私煙集團，並成功堵截該批私煙的銷售。海關會繼續調查私煙來源，不排除會有更多人被捕。

鐵皮場內藏有多款不同牌子的私煙，當中包括約6萬支白牌煙，並排列整齊，方便之後分發銷售。（王譯揚攝）

海關重申，根據《應貨稅品條例》任何人若果處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可判罰100萬元及監禁2年。市民可以通致電海關24小時舉報熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報罪案。