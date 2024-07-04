將軍澳三歲童昨午遭綁匪手巾掩嘴擄走　O記今清晨救回肉參拘兩人

將軍澳發生駭人聽聞的懷疑綁架案。一名3歲男童懷疑在將軍澳廣場商場內，被人用毛巾掩嘴抱走，事後被勒索66萬USDT虛擬貨幣（按：折合為港幣約515萬元），並指「我要錢、你要人」。據悉，警方有組織罪案及三合會調查科（OCTB，俗稱O記）人員接手調查，大批探員於7月3日（周三）深夜，在將軍澳廣場及附近一帶的商場及店舖，尋找閉路電視調查綁匪去向。消息稱，O記探員於今日（4日）清晨，在區內拘捕兩人，救回該名3歲童。



網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

網上昨晚（3日）廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童，被一個身淺色衫、戴鴨嘴帽的人用手巾掩嘴抱走。而另外的圖片包括一張警員到場調查的相片；一張剪貼而成、以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣，及「下載Telegram」以聯絡一個帳號。最後一張圖片，則相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」；同時，該截圖亦上載了一張小童的近照，可見其打側身睡覺。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

《香港01》於昨日深夜11時左右，趕至將軍澳廣場商場，可見有多輛便裝警車停泊在商場對開；大批便衣探員則分頭行事，其中一批探員到將軍澳廣場的保安室翻看閉路電視、另一批人則在附近其他商場及商舖查問。然而，探員均對案件三緘其口。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

記者亦到達網上閉路電視照片的現場，位置為商場2樓一間食品雜貨店對開，可見該閉路電視鏡頭安裝在商場走廊天花板，而上址每隔約10米就裝設了一個鏡頭。

相信是拍攝到過程的閉路電視鏡頭。

消息稱，警方在昨日（3日）下午約4時30分接獲報案，指有一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在4日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。

警方回覆指，稍後會進一步交代案件詳情。

事發現場為將軍澳廣場二樓一間食物雜貨店門外。

事發現場為將軍澳廣場二樓一間食物雜貨店門外。

事發現場為將軍澳廣場二樓一間食物雜貨店門外。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。