尖沙咀舊廈塌石屎釀一傷　屋宇署檢視樓宇結構無危險　現場解封

尖沙咀昨日（4日）發生墮物傷人案，尖沙咀警署對面彌敦道近柯士甸道有利大樓，有一塊大約500毫米乘250毫米的石屎在騎樓底剝落，跌落行人路碎散一地，一名44歲姓吳男途人猝不及防被擊中，額頭浴血，幸神智清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。



屋宇署回覆《香港01》查詢時表示，事後派員到場檢視，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，受影響的路段亦已解封，署方會繼續與有關大廈的業主立案法團跟進所需的修葺工程 。



多塊石屎碎散落在彌敦道一段行人路上。（羅日昇攝）

屋字署表示，就昨晚（4日）彌敦道186至188號有利大廈有石屎剝落事故，署方接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現上址位於行人路上方距離地面約9米的騎樓底部，有約500毫米乘250毫米的石屎或批盪剝落，經消防處人員協助即時移除其餘鬆脫的部分後，署方人員檢視，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，受影響的路段亦已解封，署方會繼續與有關大廈的業主立案法團跟進所需的修葺工程，以確保公眾安全 。

消防升起雲梯檢查石屎剝落情況。（羅日昇攝）

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

消防升起雲梯檢查石屎剝落情況。（羅日昇攝）