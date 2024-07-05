猜猜我是誰｜兩婦接假子女來電被騙$84萬保釋金　警拘收錢女骨幹

警方破獲兩宗「猜猜我是誰」騙案，涉款達84萬。事發於今年6月，兩名家庭主婦（74歲及80歲）分別接獲騙徒來電，對方冒認子女聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。兩名老婦不虞有詐，擔心家人安危下即答應，其後騙徒假扮其子女的朋友，現身交收保釋金；至兩名老婦接觸到子女後，始知受騙。



新界南總區刑事部接手跟進，翻查大量閉路電視及根據情報分析，前日（3日）成功鎖定一名負責收錢的騙徒，並以「欺騙手段取得財產」罪拘捕一名本地無業女子（31歲），相信為詐騙集團骨幹成員，她收取回報行騙，涉及兩宗騙案，涉款84萬港元。

據了解，騙徒通常聲稱因打鬥或在內地犯案而被扣查；今次案件中，該名74歲老婦損失達80萬，為單一案件最大宗。行動仍在進行中，警方正追查詐騙集團主腦及其他骨幹成員。

警方新界南總區刑事總督察庾博瀚（左）及防止罪案辦公室高級督察李金鵬（右）交代案情。（羅日昇攝）

新界南總區刑事總督察庾博瀚表示，新界南總部日前已曾進行代號名為「淺岸」行動，合共拘捕301人，偵破220宗騙案。警方非常關注「猜猜我是誰」騙案，並指許多騙案受害人為長者，損失金額是其畢生積蓄，對他們造成財政及心理壓力。

警方留意到，受害人通常知道有電騙的存在，但因擔心家屬安危，一時情急而受騙。警方對相關行為予以譴責。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方新界南總區刑事總督察庾博瀚（右）及防止罪案辦公室高級督察李金鵬（左）交代案情。（羅日昇攝）

防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，騙徒會利用市民擔心屋企人安危的心態，逼使他們短時間內繳交保釋金。警方提醒，假如收到陌生電話，即使對方能說出個人資料，亦不能確認其真偽，不法之徒可能循非法途徑取得市民的個人資料。警方提醒市民應保持警惕，致電屋企人求證，不要接聽可疑電話、不輕信對方說話、不輕易轉賬予他人。

警方又呼籲，如家中有長者，可向他們宣揚防騙信息，如長者突然表示要動用大量現金作投資，須多加留意。警方留意到，近日有騙徒假冒通訊軟件或網上購物平台客服，要求市民付款取消登記會籍；或有網上購物平台利用巨額優惠，例如平價機票等，誘使受害人先支付，隨後失去聯絡。

警方呼籲市民下載「防騙視伏器」，如懷疑受到詐騙電話，可輸入收款賬戶、電話號碼、電郵地址等資料求證。