橫頭磡南道爆水管　樂富廣場及橫頭磡邨6廈供水受阻　水務署搶修

撰文：凌逸德
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樂富今日（6日）懷疑有水管爆裂，下午在網民在社交平台上載照片，見到樂富廣場對開的橫頭磡南道有水從行人路湧出馬路，路邊有黃泥水積聚。水務署確認橫頭磡南道一條直徑300毫米食水管出現滲漏，已安排臨時水箱及水車到場為受影響用戶供水，並爭取於明日（7日）中午前完成緊急維修。維修期間橫頭磡南道近樂富廣場一段慢線及行人路需臨時封閉。

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，水從行人路湧出馬路，路邊有黃泥水積聚。（黃大仙區友fb/Summer OnFire）

現場所見，橫頭磡南道一段行人路及車路已被膠馬圍封，大批工人在場掘開路面搶修。雖然水務署表示希望可在7日中午前完成緊急維修，但現場署方告示則列明工程預計竣工日期為7月8日。有附近居民及商戶帶同水煲、水桶等，到水車輪候取水，部分人更以手推車載着水桶以便搬運。

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修。（林澤鋒攝）
樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修。（林澤鋒攝）
樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修，水務署告示指預計竣工日期為7月8日。（林澤鋒攝）

水務署晚上在「滴惜仔」facebook發帖表示，於今日收到報告，指樂富橫頭磡南道近樂富廣場有水管滲漏，經了解後確認一條直徑300毫米食水管出現滲漏，遂暫停相關喉管部分供水。樂富廣場及橫頭磡邨宏逸樓、宏康樓、宏旭樓、宏順樓、宏達樓、宏樂樓食水供應受影響，水務署已安排臨時水箱及水車緊急供水；區議員及關愛隊亦已到場了解居民需要及提供支援。

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，有附近居民及商戶帶同水煲和水桶到水車輪候取水。（林澤鋒攝）
樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，有附近居民及商戶帶同水煲和水桶到水車輪候取水，部分人更以手推車載着水桶以便搬運。（林澤鋒攝）

水務署表示，受事故影響，橫頭磡南道近樂富廣場一段慢線及行人路需臨時封閉，以配合緊急維修。該署工程團隊正全力搶修，爭取於明天中午前完成維修，以恢復受影響用戶的供水，並在完成維修工程後重開受影響的橫頭磡南道及行人路。

樂富廣場附近的橫頭磡南道有食水管滲漏樂富廣場及橫頭磡邨多座大廈供水受影響，水務署安排臨時水箱及水車到場供水。（滴惜仔fb）
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