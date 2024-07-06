橫頭磡南道爆水管　樂富廣場及橫頭磡邨6廈供水受阻　水務署搶修

樂富今日（6日）懷疑有水管爆裂，下午在網民在社交平台上載照片，見到樂富廣場對開的橫頭磡南道有水從行人路湧出馬路，路邊有黃泥水積聚。水務署確認橫頭磡南道一條直徑300毫米食水管出現滲漏，已安排臨時水箱及水車到場為受影響用戶供水，並爭取於明日（7日）中午前完成緊急維修。維修期間橫頭磡南道近樂富廣場一段慢線及行人路需臨時封閉。



樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，水從行人路湧出馬路，路邊有黃泥水積聚。（黃大仙區友fb/Summer OnFire）

現場所見，橫頭磡南道一段行人路及車路已被膠馬圍封，大批工人在場掘開路面搶修。雖然水務署表示希望可在7日中午前完成緊急維修，但現場署方告示則列明工程預計竣工日期為7月8日。有附近居民及商戶帶同水煲、水桶等，到水車輪候取水，部分人更以手推車載着水桶以便搬運。

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修。（林澤鋒攝）

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修。（林澤鋒攝）

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，工人在場搶修，水務署告示指預計竣工日期為7月8日。（林澤鋒攝）

水務署晚上在「滴惜仔」facebook發帖表示，於今日收到報告，指樂富橫頭磡南道近樂富廣場有水管滲漏，經了解後確認一條直徑300毫米食水管出現滲漏，遂暫停相關喉管部分供水。樂富廣場及橫頭磡邨宏逸樓、宏康樓、宏旭樓、宏順樓、宏達樓、宏樂樓食水供應受影響，水務署已安排臨時水箱及水車緊急供水；區議員及關愛隊亦已到場了解居民需要及提供支援。

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，有附近居民及商戶帶同水煲和水桶到水車輪候取水。（林澤鋒攝）

樂富廣場對開的橫頭磡南道有水管滲漏，有附近居民及商戶帶同水煲和水桶到水車輪候取水，部分人更以手推車載着水桶以便搬運。（林澤鋒攝）

水務署表示，受事故影響，橫頭磡南道近樂富廣場一段慢線及行人路需臨時封閉，以配合緊急維修。該署工程團隊正全力搶修，爭取於明天中午前完成維修，以恢復受影響用戶的供水，並在完成維修工程後重開受影響的橫頭磡南道及行人路。