七旬翁油麻地賓館尋歡　遭女子櫈打叉頸搶$6000　受傷送院

油麻地發生劫案。今晚約9時54分，警方接獲一名73歲男子報案，指在文明里15至17號樓上一間賓館，遭一名女子叉頸要脅索財，他拒絕後再遭對方以櫈襲擊，並搶去其身上約6,000元現金。警方及救援人員接報趕至，男事主耳部及手部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。現場消息稱，男事主與該女子上周曾見過面，今日在廟街一帶再相遇後，相約到上址「傾生意」，結果遇劫。



一名男子帶一名女子到文明里一間賓館後，遭對方叉頸劫走財物，警員接報到場調查。（梁偉權攝）

現場消息稱，73歲黃姓男事主上周已見過操普通話的涉案女子。今日較早前，他在廟街與該女子相遇，便相約一同前往由男事主出錢租用的賓館房間。入房後，女子不斷游說男事主先洗澡，但男事主疑不滿與對方「乜都未做」而拒絕。

一名男子帶一名女子到文明里一間賓館後，遭對方叉頸劫走財物，警員接報到場調查。（梁偉權攝）

女子見男事主未有就範，即對其叉頸施襲，向其索取錢財，事主聞言拒絕，女子復以櫈襲擊，並趁機搶走男事主褲袋內約6,000元現金後逃去。男事主在混亂間遭抓傷臉部、耳朵及手，事後報警求助。警方到場調查，在附近進行兜截，發現一部懷疑屬於在逃女子的手機，暫無人被捕。警方正追緝該名年約35歲至45歲的在逃女子，她中等身材，蓄長黑髮，案發時身穿淺色上衣。

警方表示，本周六（6日）晚上9時54分，接獲73歲黃姓男子報案，指與一名年約35歲至40歲女子在油麻地文明里15至17號賓館房間懷疑因金錢問題爭執，其間對方懷疑用櫈和用手襲擊黃男，並盜去約6,000元現金，其後逃去，警員接報到場，經初步調查，案件暫列襲擊致造成身體傷害及盜竊，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕，黃男耳手受傷，清醒被送往廣華醫院治理。