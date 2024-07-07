旺角紅VAN被偷走　司機查CCTV上水尋回失車　兩少年被捕一人在逃

今日（7日）上午7時許，警方接獲一名紅色專線小巴（紅VAN）司機報案指，於旺角準備取車開工時，發現小巴不翼而飛，他翻查定位紀錄及攝影機發現有3名年輕男子將車駛走。警方在上水港鐵站A2出口對開彩園路尋回該小巴，亦發現2名分別19歲及13歲少年，將他們拘捕；另有一名15歲少年在逃。據了解，3人屬朋友關係。車主到達上水協助調查，警方將案件列作「偷車」處理。



一名紅VAN司機於旺角準備取車開工時，發現小巴不翼而飛，他翻查定位紀錄及攝影機發現有3名年輕男子將車駛走。（黃學潤攝）

警方在上水地鐵站A2出口對開彩園路尋回該小巴，亦發現2名涉案男子。（黃學潤攝）

涉事小巴匙膽完整，外型沒有受損。據小巴司機李先生所講，被偷的是旺角弼街開往紅磡的紅色專線小巴，夜更同事放低車交更後，早更同事取車開工發現小巴失蹤，然後用導航定位系統發現車在上水，立即報警求助。

此路線大約有十多部小巴，夜更交車停在弼街附近，被偷去的車輛為「新車」，僅投入服務數年，之前此路線未遭遇過失車事件。至於賊人如何在沒有撬匙膽下偷車，李先生表示：「我唔知佢點樣着車，高手嚟㗎喎。」懷疑偷車賊「貪玩」將小巴駛走。

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被捕人分別19歲及13歲，據了解他們報稱學生，相信因貪玩而駕走小巴；另有一名15歲少年在逃。據了解，3人屬朋友關係。他們涉嫌干犯未經授權下取走車輛、取用車輛沒有買第三保險及無牌駕駛罪。

據小巴司機李先生所講，被偷的是旺角弼街開往紅磡的紅色專線小巴，夜更同事放低車交更後，早更同事取車開工發現小巴失蹤，然後用定位系統發現車在上水，立即報警求助。（鄭嘉惠攝）

被偷的是旺角弼街開往紅磡的紅色專線小巴。（鄭嘉惠攝）