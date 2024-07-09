屯門公路3車串燒釀5傷　七人車被夾成「三文治」　車身嚴重損毀

屯門公路發生交通意外。今日（9日）中午12時40分，一輛田螺車、七人車及重型貨車沿屯門公路往屯門方向行駛，至近青山灣入境事務中心時發生碰撞，其中黑色七人車被夾成「三文治」，車頭及車尾嚴重損毀及凹陷，車上3名乘客受傷，包括2名小朋友；另外有2人亦報稱受傷。5人清醒由救護車送往屯門醫院治理。警方正調查意外原因。



黑色七人車被夾成「三文治」，車頭及車尾嚴重損毀及凹陷，車上3名乘客受傷，包括2名小朋友。（Wong Eddy）

一輛七人車、田螺車及重型貨車沿屯門公路往屯門方向行駛，至近青山灣入境事務中心時發生碰撞，其中黑色七人車被夾成「三文治」，車頭及車尾嚴重損毀及凹陷。(車cam L（香港群組）/Bosco Chu)

一輛七人車、田螺車及重型貨車沿屯門公路往屯門方向行駛，至近青山灣入境事務中心時發生碰撞，其中黑色七人車被夾成「三文治」，車頭及車尾嚴重損毀及凹陷。(車cam L（香港群組）/Mic To)

運輸署表示，因交通意外，屯門公路(往屯門方向)近青山灣入境事務中心的部份行車線現已封閉。現時上址交通繁忙。(車cam L（香港群組）/Mic To)

運輸署表示，因交通意外，屯門公路(往屯門方向)近青山灣入境事務中心的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。