車cam直擊｜旺角日本女遊客疑衝紅燈　遭的士撞飛拋起翻筋斗墮地

旺角發生的士撞傷途人的交通意外。今午（9日）4時05分，一架的士在亞皆老街與洗衣街交界，撞到一名女途人。從網民上載到facebook的車cam片段見到，當時行車燈號為綠色，女事主懷疑衝紅燈跑出馬路，的士收掣不及將她撞到。女事主整個人被撞至拋起，在空中「翻筋斗」後跌回地面。她幸仍清醒，腰部受傷，被送往伊利沙伯醫院救治。據了解，女事主為日本遊客。



的士沿亞皆老街往旺角方向最右線行駛，女事主從行人路跑出，沿行人輔助線跑過馬路。（Uber(HK)司機乘客交流（非官方）fb/Ko Neko片段截圖）

從車cam片段見到，行車燈號亮起「紅黃燈」時，仍有數名途人在行人輔助線上過馬路。其後行車綠燈亮起，涉事「小露寶」的士開車沿亞皆老街往旺角方向最右線前行，一名女途人突然從左方行人路衝出馬路，急步跑向對面，跑到的士前方時，的士收掣不及把她撞到。

女事主遭的士撞至凌空拋起。（Uber(HK)司機乘客交流（非官方）fb/Ko Neko片段截圖）

女途人捱撞後整個人被拋起，在空中「翻筋斗」後墮地，一隻鞋飛脫，隨身物品亦散落一地。她跌於路邊，起初似毫無反應，近10秒後始開始郁動手腳。的士司機見發生意外，立即下車查看女事主傷勢；一名男途人見狀，亦從行人路飛奔跑越3條行車線上前協助。

女事主遭的士撞至凌空拋起，在空中「翻筋斗」後墮地倒臥路邊，隨身物品散落一地。（Uber(HK)司機乘客交流（非官方）fb/Ko Neko片段截圖）

女事主遭的士撞至凌空拋起，在空中「翻筋斗」後墮地倒臥路邊，的士司機在旁查看其情況，一名男途人見狀亦從行人路跑到現場協助。（Uber(HK)司機乘客交流（非官方）fb/Ko Neko片段截圖）

女事主遭的士撞至凌空拋起，在空中「翻筋斗」後墮地倒臥路邊，的士司機在旁查看其情況，一名男途人見狀亦從行人路跑到現場協助。（Uber(HK)司機乘客交流（非官方）fb/Ko Neko片段截圖）

警方表示，於今午4時05分接獲多人報案，指一輛的士在亞皆老街109號皆旺商業大廈對開撞到一名女子。救援人員接報趕至，58歲女事主腰部受傷，幸仍清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。據悉女事主為日本遊客。