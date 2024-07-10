元朗劏房火警│半昏迷傷者須轉送東區醫院　設高壓氧艙作深入治療

元朗發生火警。凌晨2時許，金輝徑33號金禧樓一個住宅單位，據報冒出大量濃煙，消防接獲多個報案，趕至現場並協助疏散數十名居民，同時派出煙帽隊開喉灌救，期間發現1男1女傷者，懷疑吸入濃煙受傷，遂將兩人救到地點交由救護員接手急救。兩人先後由救護車送元朗博愛醫院治理，其中一名男子陷入半昏迷，須戴上氧氣罩協助呼吸，隨後再轉送東區尤德醫院作深入治療。消防初步調查，相信為一個電錶箱短路引發火警，起火原因無可疑。



其中一名男傷者送院時半昏迷。

該名半昏迷傷者，須由位於元朗的博愛醫院，長途跋涉及由救護車轉送到位於港島柴灣的東區尤德夫人那打素醫院（簡稱東區醫院），接受進一步治療。翻查資料，東區醫院於2018年起提供「高壓氧治療」，為全港第一間的醫院提供該服務。「高壓氧艙」現時可治療13種病症，包括急性病如一氧化碳中毒和減壓症等。

東區醫院高壓氧艙。(醫管局圖片)

在東區醫院高壓氧艙投入服務前，相關病患者只能到位於昂船洲的消防處潛水基地的高壓氧艙接受治療，但該處地理位置較偏僻，每次進行治安均需運送病人到昂船洲，增加運送途中的風險。

警員進入大廈調查。

警方表示，今日（10日）凌晨2時21分，接獲元朗金輝徑33號其他住戶報案，指上址懷疑發生火警，有人被困，消防接報到場將火救熄，一名非華裔男住戶懷疑因吸入濃煙不適，半清醒送送往博愛醫院治理，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院，另一名54歲許姓女住戶則懷疑因吸入濃煙不適，清醒被送往博愛醫院治理，經初步調查，上址一個電錶箱懷疑電線短路冒煙起火，事件中有50名住戶疏散到安全位置。