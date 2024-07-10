葵涌26歲無業男專向女學生埋手　同日接連企圖搶劫終落網

葵涌一名身穿體育服的16歲女學生，上周五（5日）傍晚被一名男子從後箍頸懷疑企圖打劫搶手機，幸成功掙脫逃回家中，兇徒蹤杳。據了解，警方經追查發現兇徒當日曾企圖跟隨葵聯邨另一名13歲女學生回家，但不成功，轉而到聯喜樓一梯間對另一名16歲女學生出手。



經進一步調查後，警員於昨日（9日）下午約5時40分在兇徒位於葵涌邨的寓所，以涉嫌企圖行劫將26歲姓郭男子拘捕，他報稱無業，現正被扣留調查。

據了解，警方經追查後發現兇徒在上周五（5日）下午約5時15分，曾企圖跟隨葵聯邨一名13歲女學生回家，事主察覺後馬上跑回家。兇徒事敗，轉而到聯喜樓一梯間對16歲女學生埋手。

7月5日葵盛發生企圖行劫案，遇劫女學生受傷送院。（資料圖片/羅日昇攝）

該名身穿體育服的16歲女學生，上周五放學後傍晚約5時45分途經葵涌葵聯邨聯喜樓附近樓梯時，突遭一名男子從後箍頸懷疑企圖打劫搶手機，女生極力掙扎致手、背及頭部受傷，及後逃回家中通知母親報案，由救護員送往瑪嘉烈醫院治理。警方將案件列作「企圖行劫」，交由葵青警區刑事調查隊跟進。

案件交由葵青警區重案組跟進調查，經進一步調查後，警員今日（9日）下午約5時40分在葵涌區拘捕一名26歲姓郭本地男子，他報稱無業，現正被扣留調查。

警方表示，已就7月5日發生在葵涌葵盛圍公園的企圖行劫案拘捕一名疑犯。（葵青警區fb截圖）

警方重申，警方對任何型式的暴力罪行均採取零容忍態度，並會採取一切行動將匪徒繩之於法，而搶劫罪屬一項極之嚴重的暴力罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁，市民切勿因一時貪念，以身試法。此外，警方呼籲市民，如不幸遇到罪案時，應保持冷靜，在安全情況下盡早報警求助。