入境處拘8名南亞黑工外賣員　3人租售帳號同被捕　每月租金$3000

近年外賣送餐服務日趨普遍，不少人從事外賣員工作，有非法勞工窺準機會，混入這行業賺取報酬。入境處發現網上有人轉售或出租外賣平台帳號予非法勞工，從中獲利。近日入境處聯同勞工處一連三日展開代號「光影」的反黑工行動，拘捕3名香港居民及8名南亞裔非法勞工。入境處調查發現有人以每月$3000元出租帳號，部分非法勞工已租用8至9個月。



入境處特遣隊副指揮官巫泉傑（右）交代案情。（馬耀文攝）

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑交代案情，指一連三日與勞工處人員打擊不法行為，行動中，人員一共拘捕8名從事外賣員工作的非法勞工（20至45歲），分別是3名印度籍男子及5名孟加拉籍男子，他們在被捕前均已提出免遣返聲請。入境處發現3位非法勞工踩單車去送外賣，3位非法勞工利用電動單車送外賣，餘下2人則是「步兵」。

今早入境處特遣隊人員先後在旺角、油麻地及佐敦三個住宅單位，拘捕3名外賣員帳號持有人，分別1男2女（19至45歲），均為香港居民，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作，以及串謀詐騙相關的外賣平台。

入境處檢獲一批手機。（馬耀文攝）

入境處檢獲一些單據。（馬耀文攝）

入境處調查所得，3名香港居民首先在外賣平台註冊帳號，然後將帳號交予非法勞工使用，當非法勞工取得帳號後，會去餐廳提取外賣訂單，然後送往顧客的指定地方。初步資料調查顯示，外賣員每完成一宗外賣訂單，可在外賣平台賺取港幣20至35元報酬。部分人以每月$3000元租用帳號，有些人已租用8至9個月。

入境處將仔細搜證及分析，如發現有人處理一些可供訴罪行而衍生的資金，或串謀以不誠實手段行騙謀利，處方會索取律政司法律意見，不排除以更嚴重的控罪，例如洗黑錢或串謀詐騙追究涉案人士。

入境處發現有外賣員涉嫌使用電動可移動工具，即坊間俗稱的電動單車送外賣，涉嫌違反交通法例，將會轉介給警方跟進。

3位非法勞工利用電動單車送外賣，涉違反交通條例。（馬耀文攝）

3位非法勞工利用電動單車送外賣，涉違反交通條例。（馬耀文攝）

入境處指，雖然現時外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，經核實後才能成功註冊賬號，但相關程序未夠嚴謹，令不法分子和非法勞工有機可乘，可冒認外賣員身份送外賣。因此入境處、警方、勞工處於今年4月先後主動聯絡本地三間主要的外賣平台，要求加強核實外賣員身份，包括優化人臉識別系統、引入或加強雙重或多重認證功能，以及凍結可疑賬戶等。

因應犯案的趨勢和手法，入境處會繼續和外賣平台溝通，要求他們加強對外賣員身份核實的措施，務求杜絕非法勞工使用他人賬戶送外賣。為保障本地居民的就業機會，入境處一直致力打擊非法勞工，截至7月10日，入境處已多次打擊外賣行業的反非法勞工，總共拘捕13名非法勞工，全部是南亞裔男子及免遣返聲請者。入境處會密切留意相關情況，即時採取執法行動，以及聯同其他執法的部門採取聯合行動。