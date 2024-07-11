長沙灣男子疑曾受襲亡　繼子涉誤殺被捕　妻及繼女涉妨礙司法公正

本周一（8日）下午2時許，警方接報長沙灣幸福邨福明樓一個單位，一名44歲男子頭部受傷，送院搶救，但告不治，案件最初列為抵院時不治。惟警方其後發現死者傷勢有可疑，懷疑曾經遇襲，而家人講大話隱瞞事件，經調查後拘捕死者3名家人，包括59歲妻子、33歲繼女及22歲繼子，其中繼子涉嫌誤殺，另外兩人涉嫌妨礙司法公正。



警方今日（11日）正式落案起訴一名男子一項誤殺罪，以及兩名女子合共一項妨礙司法公正罪。

案發現場為長沙灣幸福邨福明樓一個單位。（黃煦緻攝）

44歲男子頭部受傷，送院不治。（黃學潤攝）

消息指，當日下午2時，事主的妻子報案，稱丈夫頭部受傷，倒臥家中。救護員隨後將事主送往明愛醫院，其後證實死亡。惟警員發現事主頭部傷勢有可疑，遂向其妻子、繼子及繼女查問，三人稱事主於周日（7日）及周一（8日）兩度在家中自行跌倒，導致頭傷。據初步調查及現場環境，最初案件暫列抵院時不治，死因仍有待法醫驗屍確認。

不過警方經詳細調查得知，周日晚上事主疑因瑣事與繼子爭執，繼而推撞及被繼子襲擊, 期間導致事主頭部受傷。而三人先後接受警方調查時歪曲事實，繼子因誤殺罪被捕，繼女及妻子則因妨礙司法公正而被捕。

案發現場為長沙灣幸福邨福明樓一個單位。（黃學潤攝）

長沙灣幸福邨福明樓周一（8日）有一名44歲男子送院不治。（黃學潤攝）

警方於7月8日下午1時56分接獲一名女子報案，指其丈夫在幸福邨福明樓一單位內暈倒。人員趕赴現場，發現一名44歲男子倒臥該單位客廳，他被送往明愛醫院治理，於同日下午2時25分被證實死亡。

警方經調查後，拘捕死者的22歲繼子，以及死者的59歲妻子及33歲繼女。警方已安排為死者進行驗屍，以確定其死因。深水埗警區重案組正積極調查案件。案件今日在西九龍裁判法院提堂。