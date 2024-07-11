啟鑽苑啟湖閣「水舞間」淹浸大堂　房署：因淤塞倒灌致喉管漏水

啟鑽苑周一（8日）上演「水舞間」，大堂近信箱位置天花板狂漏水，淹浸大堂，更影響保安崗位及升降機位置。房署今日（11日）回覆查詢時指，當日早上第5座啟湖閣因清洗天台食水缸，需要排清缸內食水，期間經過地下大堂天花的食水缸排水管漏水，引致大堂一度水浸。



房署指，該座5部升降機經檢查後，證實均無受損；已責成承辦商於清理積水後，重裝及加固有關喉管的接駁口。據房署了解，是次事故因地下排水井及集水溝氣隔被沙石及污水淤塞，引致排出的食水倒灌至大堂天花的排水管，積水重量超負荷，致喉管接駁口漏水。

啟鑽苑周一（7月8日）出現「水舞間」，淹浸大堂，居民憂升降機受損。（Cherie Wong提供）

房屋署表示，啟鑽苑共有5座住宅大廈，第1及2座屬租住公屋單位，第3至5座屬「綠置居」出售單位。7月8日早上，第5座啟湖閣因清洗天台食水缸，需要排清缸內食水，期間經過地下大堂天花的食水缸排水管漏水，引致大堂一度水浸。

屋苑辦事處立即停止食水缸排水、清理大堂積水及張貼通告。為安全起見，該座5部升降機即時暫停服務，經檢查後證實全部升降機皆無受損，在下午恢復運作。由於事件與住戶供水系統無關，所有住戶的食水供應並無受影響。

啟鑽苑周一（7月8日）上演「水舞間」，大堂近信箱位置天花板流出大量水，淹浸大堂影響保安更亭及升降機位置。（林幸言攝）

署方續指，已責成建築承辦商於清理積水後，立即重裝及加固有關喉管的接駁口。為防止同類事件發生，房屋署亦要求承辦商全面檢查其他各座相關喉管及地下去水系統，亦會密切注視檢查結果，確定是否需要採取進一步措施。

啟鑽苑周一（7月8日）出現「水舞間」，淹浸大堂，居民憂升降機受損。（Cherie Wong提供）

房署強調，為確保喉管安裝正確和沒有淤塞，房屋署在各屋邨、屋苑落成時，均會嚴格檢查所有去水系統及喉管，包括為地下排水井和管導等拍攝閉路電視錄像，確保喉管暢通。今次出現淤塞的排水井及集水溝氣隔，在工程完竣驗查時運作正常。

管理處在大堂堆放沙包及放置抽風機。（林幸言攝）