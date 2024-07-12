藍田私家車衝斑馬線險撞學校交通督導員　警拘兩人包括男「學神」

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝時間為本周一（8日）早上8時許，當時片主沿藍田安田街右線往平田邨方向行駛，駛至藍田循道衛理小學對開時，左線有一輛白色私家車快速駛過，直衝斑馬線。當時斑馬線上一名身穿橙色反光背心、手持「Stop 停」指示牌的學校交通督導員，亦被嚇得退後一步。



警方交通部事後根據網上片段調查，於昨日（11日）在九龍城區拘捕1男1女涉嫌危險駕駛，當中被捕男子更只屬「學神」，亦涉嫌違反學習駕駛執照條件等罪名被捕。警方正了解事發當時誰人正在掌軚。

當時片主沿藍田安田街右線往平田邨方向行駛，左線有一輛白色私家車。

警方表示，留意到網上片段，顯示於本月8日上午約8時16分，一輛白色私家車沿安田街往平田邨方向行駛，當駛近安田街18號一條斑馬線時，該私家車未有理會一名學校交通督導員的停車指示，以高速於該督導員身旁駛過斑馬線，其後離去，事件中沒有人受傷。

東九龍總區交通部調查及支援組接手調查，警員昨日（11日）下午在九龍城區拘捕一名28歲姓葉本地男子及一名30歲姓付本地女子，涉嫌「危險駕駛」，該名男子更涉嫌「違反3項學習駕駛執照條件」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，兩人現正被扣留調查。

片主駛至藍田循道衛理小學對開時，左線白色私家車快速駛過。

警方呼籲，道路使用者，無論司機或者行人，應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款港幣2.5萬元及停牌2年。

白色私家車直衝斑馬線，絲毫沒有減慢。

當時一名學校交通督導員穿橙色反光背心、手持「Stop 停」指示牌，亦被嚇得退後一步。

她目送私家車遠去時，疑揚手指斥該司機。