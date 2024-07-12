有片｜旺角毒品車司機遇查欲逃　3警合力制服：唔好郁，放低把刀

昨日（11日）下午，警方西九龍衝鋒隊在旺角上海街513號對開，截查一名平治私家車的男司機。惟男司機企圖逃跑，最終由警員制服及拘捕，並在車內檢獲一批「太空油」的電子煙彈及攻擊性武器。社交平台流傳一段事發時的片段，拍攝到警方制服男司機的過程，要3人合力將他撳在地上。



片段甫開始，見到一名便衣警員壓在司機後背，用力壓住其上半身，另外兩軍裝警則分別壓住司機腰部和捉住其雙腳。其間司機不停掙扎，有警員多次大喝：「唔好郁，唔好郁。」其後再有兩名軍裝男警趕到支援，其間有男警高呼：「放低把刀。」未幾一輛警車抵達現場，有警員疑通報上峰指：「Hold到一個，Hold到一個。」影片就此結束。

社交平台流傳一段事發時的片段，拍攝到3名警員合力制服男司機的過程。(網上圖片)

警員將疑犯壓在地上。(網上圖片)

後再有兩名軍裝男警趕到場支援。(網上圖片)

現場消息稱，疑犯一度試圖逃走，被人員及時制服及拘捕。現場可見，黑布蒙頭的「踢拖」疑犯腳有紋身，腳趾受傷流血，牛仔短褲褲襠盡濕。警方則封鎖現場，帶同緝毒犬搜車。

疑犯被捕時腳指受傷，褲襠盡濕。（梁偉權攝）

警方表示，西九龍總區衝鋒隊周四（11日）下午約4時，在旺角區內巡邏時，發現一輛停泊於在上海街及豉油街交界的私家車形跡可疑，於是上前截查。該名男司機調查期間拒絕合作及企圖逃去，警員遂將其制服，警員在車內檢獲134粒懷疑俗稱「太空油」的電子煙彈、一支木棍、一支伸縮棍、一支鐵槌、一把開山刀及兩把牛肉刀。

兩名警員將疑犯壓在地上，警車到場增援。(網上圖片)

經調查後，該名34歲姓謝私家車男司機涉嫌「管有第一部毒藥」、「藏有攻擊性武器」、「阻礙警務人員執行職務」、「管有違禁武器」、「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方檢獲懷疑毒品、牛肉刀及大鐵錘等。

警員帶同緝毒犬搜車。（黃梓霖攝）

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警員封鎖現場調查。（黃梓霖攝）

警方檢獲懷疑毒品、牛肉刀及大鐵錘等。（梁偉權攝）

涉事平治男司機被捕。（梁偉權攝）