翠屏北邨險墮樓｜街坊捉腳救人嗌「手唔夠力」　其他人跑上樓支援

觀塘翠屏北邨翠柳樓今午（12日）發生驚險墮樓案，穿白背心的老翁疑晾衫期間意外失足，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」。他幸保一命，全靠街坊合力捉住他的腳。有份救人的陳先生接受《香港01》訪問表示，當時在樓下聽到有人大叫「救命」，抬頭張望，驚見事主倒吊大廈外，被人捉住腳，施救者則驚呼﹕「我扶咗好耐喇！我隻手唔夠力喇！」，場面驚險萬分。陳聞言急忙跑上樓協助捉住事主，再由隨後到場的消防及警察接手將他救回安全位置。



現場所見，男事主雙眼紅腫，鼻子下方有血跡，所幸清醒，由救護車送院。

觀塘翠屏（北）邨翠柳樓有人墮樓，獲他人及時捉住腳部救回。（fb香港突發事故報料區及討論區）

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命，事主眼部紅腫、鼻下有血跡，清醒送院。（梁偉權攝）

陳先生表示，當時他正在樓下維修電單車，其間突然聽到有人大叫「救命」，陳到處張望都不見有人，隨後聽到有人說是樓上，抬頭始發現「原來有人倒轉咗喺晾衫架度」。當時抓緊事主腳部的人連忙呼救，著其他人上樓幫忙：「我扶咗好耐喇！我隻手唔夠力喇！」陳於是跑上樓協助救人。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命。（陳先生提供）

陳續指，男事主自稱是「晾衫跣腳」墮樓，獲鄰居及時捉住。陳跑上樓後，只能協助捉緊事主，但亦難以將他拉回屋內，隨後有消防員及警員趕到接手，他便離開單位。

協助救人的熱心街坊陳先生。（梁偉權攝）

事發時正在翠屏北邨送貨的黃先生則憶述，當時見到事主吊在外牆，又聽到有人大叫「頂住呀！救命呀！」消防員後來趕到現場，登上樓上的單位，由「飛將軍」游繩而下，將事主托回屋內。

送貨工人黃先生憶述，當時見到事主吊在外牆，又聽到有人大叫「頂住呀！救命呀！」。（梁偉權攝）

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命，警員接報到場調查。（梁偉權攝）

事發在今午3時13分，警方接報指一名男子在翠屏北邨翠柳樓的危險位置，幸獲他人及時捉住腳部才不至墮地。事主獲救後，清醒被送往聯合醫院治理。