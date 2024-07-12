屯門黑幫疑爭地盤飯盒生意　撻朵恐嚇趕走商販　警放蛇拘11人

屯門有懷疑黑幫企圖壟斷地盤飯盒生意，並以威嚇手段驅趕商販。屯門警區派出喬裝探員埋伏，於昨日（11日）聯同食環署展開行動，共拘捕11名本地人（22至59歲），涉嫌「自稱三合會成員」、「串謀刑事恐嚇」及「無牌販賣」等罪，部分人有黑幫背景。



屯門有懷疑黑幫圖壟奪地盤飯盒生意，以威嚇手段驅趕商販，警方經調查後拘捕11人。（王譯揚攝）

屯門警區刑事部於6月下旬經情報收集，發現區內有不法分子利用威嚇手段驅趕飯盒商販，企圖壟斷區內地盤飯盒生意，增加收入來源。有見及此，反黑組展開代號名為「池影」行動，於7月派出探員喬裝商販，在區內一個大型住宅建築地盤外擺賣。

至昨日（12日）警方聯同食環署在地盤外進行埋伏，等候時機成熟隨即表露身份，當場拘捕5男1女，他們涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「串謀刑事恐嚇」及「無牌販賣」罪。其後警方鎖定其他涉案人士，在同日突擊搜查屯門區內多個處所，再拘捕5名男子。

屯門有懷疑黑幫圖壟奪地盤飯盒生意，以威嚇手段驅趕商販，警方經調查後拘捕11人。（王譯揚攝）

行動中，人員檢獲37個飯盒、167支飲品、大量發泡膠箱及餐牌。據了解，涉事團伙每日售賣約150至200個飯盒，售價介乎40至45元，每日營業額約5,000至7,000元；初步相信不法分子在餐廳購買飯盒後，再放到地盤外擺賣。案件不涉及無牌食肆，相信涉事餐廳與被捕人沒有直接關連。

屯門警區重案組第三隊高級督察馬程浩強調，打擊三合會行動及其收入來源是警方首要行動項目之一，今次行動已成功打擊及瓦解活躍屯門區內的犯罪團伙。警方向商販及工人呼籲，如受懷疑三合會人士滋擾，應即時通知警方。刑事恐嚇屬嚴重罪行，最高可被判囚5年，市民切勿以身試法。

警方屯門警區反三合會行動組高級督察馬程浩交代案情。（王譯揚攝）

警方屯門警區反三合會行動組高級督察馬程浩交代案情。（王譯揚攝）