警搗落馬洲及元朗毒品儲存倉庫　檢逾$500萬大麻花　2男販毒被捕

臨近暑假，加上有關大麻案件有上升趨勢，警方展開打擊毒品行動，並於昨日（12日）分別搗破位於落馬洲及元朗的毒品儲存倉庫，以「販運危險藥物」罪拘捕兩名分別25歲及46歲的本地男子，並檢獲約20公斤大麻花，市值約547萬元。



警方一共檢獲20公斤大麻花。（林幸言攝）

毒品調查科高級督察馮俊達表示，人員在粉錦公路近唐公嶺發現一輛可疑車輛駕駛，人員於是上前截查，並在該名男司機袋內搜出兩包懷疑大麻花。其後人員押解他到其位於落馬洲麒麟村一鐵皮屋內搜查，並在屋內檢獲19公斤懷疑大麻花。警方以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名男子。

同日，警方突擊搜查元朗白沙村一個倉庫，檢獲1公斤懷疑大麻花，並以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名當時在倉庫內的男子。

警方一共檢獲20公斤大麻花。（林幸言攝）

2名被捕男子均為本地人，分別25歲陳、報稱任職侍應；以及46歲姓張、報稱任職廚師。據了解，二人互不相識，皆被犯罪集團招募，相信成功販毒後可獲4000至5000元報酬。二人現正被扣留調查，稍後將被落案起訴，並將於下周一（15日）分別於屯門裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。

警方相信該犯罪集團有三合會背景，大麻花來源地為外地，供應給本地娛樂場所等地。

警方檢獲毒品包裝工具。（林幸言攝）

警方提醒倉庫業主，在放租前，應該向租戶查詢租用用途。另外，當發現租戶存放不尋常物品，如有大量異味或發現租戶與報稱租用用途不相乎，業主可立即報警求助，避免單位成為毒品儲存倉。

此外，警方表示，不法之途會利用年輕人想找暑期工心態，招募年輕人販毒。警方呼籲年輕人切勿為「搵快錢」而販毒，以免前途盡毀。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。