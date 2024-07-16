德田邨雙燒炭案│八旬翁疑憂妻子病情　偕77歲老伴共赴生命終章

藍田發生夫婦燒炭自殺案。一對鶼鰈情深、居於德田邨的年邁夫婦，昨日（15日）趁家人外出期間，在寓所內雙雙燒炭，其女兒及女婿返家返現報案，惜為時已晚。警方正調查事件，初步相信77歲女死者生前因患病，其81歲丈夫憂心其病情，決定雙雙「結伴離去」。警方將案件列作「自殺」跟進。



兩名死者遺體由食環署仵工舁送殮房。(陳永武攝)

男死者姓葉，81歲；其妻子姓黃，77歲。兩人與女兒及女婿，同住德田邨德隆樓一單位。據悉，昨日上午時分，其女兒外出，單位留下兩老，當時並無異樣；然而，直至昨日晚上約8時，女兒致電回家但兩人均無接電話，感到憂心於是返家查看，發現寓所的鐵閘插著鎖匙，覺得可疑於是與丈夫一同入屋查看。

藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭，救護員接報到場，證實兩人當場死亡。（羅日昇攝）

藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭身亡，警員到場調查。（羅日昇攝）

消防破開單位睡房門，發現兩老已經毫無反應，身邊有燒過的炭。救護員為兩人檢查，惜當場證實死亡。警方接手調查，據知在單位內尋獲遺書，大致透露了妻子身染頑疾，夫婦兩人均感到害怕，決定結伴「離去」。警方將案件列作「自殺」，交由刑事調查隊跟進。

藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭身亡，警員到場調查。

食環署仵工則於16日凌晨2時左右到達上址，將兩夫婦的遺體舁送殮房。

藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭身亡，警員到場調查。（羅日昇攝）

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