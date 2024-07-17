60歲男子蘇月良為救墮海少女喪生　家屬獲政府發$600萬援助金

60歲男子蘇月良於今年4月，跳海拯救一名墮海15歲少女時，意外喪生。政府今日（17日）宣布，根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬。



負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」、勞工福利局局長孫玉菡表示，雖然蘇月良不認識涉事少女，但仍竭力拯救對方，其行為「展現了令人敬佩的勇氣和無私的精神，值得我們致以最崇高的敬意」，希望今次發放的經濟援助金可為蘇的家屬「提供一點幫助」。

事發於4月11日晚上7時許，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島16座對開墮海，當時在岸邊釣角的蘇月良見狀，隨即落水救人，不料與少女一同遇溺，漂浮在岸邊距離約百米海上。蘇月良被救起送院後證實死亡，少女留醫兩日後亦惜告不治。

60歲男子蘇月良於4月11日晚上，在海怡半島對開落水拯救墮海少女時遇溺死亡，警方於現場岸邊檢獲釣魚用品。（任葆穎攝）

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