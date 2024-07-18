維港匯爆炸│機電署疑樓下單位煤氣熱水爐事故　煤氣公司指無漏氣

深水埗南昌私人屋苑「維港匯」，昨日（17日）下午近4時發生工業意外，警方接報上址懷疑發生爆炸，有兩隻窗遭炸飛墮地。救援人員接報趕至，事件中幸無人受傷。現場所見，兩隻鋁窗被炸飛對面馬路的凱樂苑地下，窗框變形，玻璃碎散滿一地。據現場消息指，當時維港匯低層一個單位正進行小型工程，期間疑意外導致樓上單位發生煤氣泄漏及爆炸。



就上述事件，《香港01》分別向機電工程署及煤氣公司查詢。其中煤氣公司指單位喉管並無漏氣；至於機電署則懷疑事件與氣體事故有關。事故成因仍在調查當中。

維港匯疑有單位發生爆炸，兩隻窗遭炸飛到對面的凱樂苑，窗框墮地變形，玻璃碎散落一地。（林振華攝）

煤氣公司表示，17日下午3時許，維港匯10樓一個單位，一個安裝於假天花上的熱水爐進行測試期間，發出異常響聲，該單位假天花受損；而樓上11樓單位廚房位置的兩隻窗戶損毀。事件中無人受傷。經測試相關單位的喉管，證實沒有氣體洩漏。煤氣公司非常關注事件，會配合消防處及機電工程署進行詳細調查；

煤氣公司職員到場調查。（林振華攝）

而機電工程署則回覆指，署方於今日（7月17日）下午約6時接獲煤氣公司通報，懷疑有關大廈出現氣體事故，導致涉事11樓單位內的兩隻鋁窗飛脱，事件中沒有人受傷。署方即時派員到現場了解情況。

涉事單位窗框飛落。（林振華攝）

初步調查顯示，事發前一天，涉事單位樓下10樓單位內一個安裝在假天花內的熱水爐，曾出現運作不正常情況。7月17日，煤氣公司在維修該煤氣爐時，曾發生氣體事故，懷疑11樓單位的意外與此有關，至於確實的事故成因，有待詳細調查。

翻查資料，維港匯住戶由2022年12月入伙，屋苑由共分3期，有14座，提供1,437個單位。