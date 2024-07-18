有汗出無糧出︱日出康城12期地盤60名工人追薪　涉逾600萬元欠款

將軍澳日出康城12期地盤爆出拖欠近百名工人薪金，估計涉款逾600萬元。今日（18日）早上9時許，有約60名工人到地盤，他們拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額、並喊著「要食飯！要出糧！要養家！」口號示威；亦有工人用圍欄堵塞路口，有警察在場戒備。



工人拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額示威。（翁鈺輝攝）

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑指工人冀大判履行代償工資責任，墊支薪金。（翁鈺輝攝）

現場主要為二判及三判工人，當中包括泥水、結構、鐵器等工種。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑到場了解，他指實際牽涉工人人數及共欠薪金仍有待點算。就現時資料顯示，初步約有80至100名工人遭4月至6月拖欠薪金，涉及金額約600萬元。他指，由於二判失聯，工人無法聯絡二判負責人追薪，故此今日工人自發組織到場示威，冀大判履行代償工資責任，墊支薪金。稍後工人將會繼續到勞工處辦理手績。

有逾60名工人到地盤示威。（翁鈺輝攝）

工人拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額示威。（翁鈺輝攝）

負責鑿石屎的工人陳先生表示，工人大多為被拖欠5月至6月薪金，而他則被拖欠兩個半月糧，共約17萬元。

泥水工人冼先生表示，5月至6月期間，有10多名泥水工被拖欠薪，連同約80名泥水日工工資，估計遭被欠薪共約1000萬元；而他則被拖欠2個月糧。冼生指，曾有工人指收到二判發出4月薪金的支票，惟到銀行入票時被「彈票」，令部分工人共欠3個月人工。

另外，於5月被解雇的強哥負責鐵器，他被拖欠4月至5月人工。強哥任職9個月，指一直都遲出糧情況發生。他在被通知解雇時，曾再三要求準時出糧，惟至今仍被拖欠薪金數萬元。

有逾60名工人到地盤示威。（翁鈺輝攝）