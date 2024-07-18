有汗出無糧出︱日出康城12期地盤60名工人追薪 涉逾600萬元欠款
撰文：翁鈺輝 羅敏妍
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將軍澳日出康城12期地盤爆出拖欠近百名工人薪金，估計涉款逾600萬元。今日（18日）早上9時許，有約60名工人到地盤，他們拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額、並喊著「要食飯！要出糧！要養家！」口號示威；亦有工人用圍欄堵塞路口，有警察在場戒備。
現場主要為二判及三判工人，當中包括泥水、結構、鐵器等工種。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑到場了解，他指實際牽涉工人人數及共欠薪金仍有待點算。就現時資料顯示，初步約有80至100名工人遭4月至6月拖欠薪金，涉及金額約600萬元。他指，由於二判失聯，工人無法聯絡二判負責人追薪，故此今日工人自發組織到場示威，冀大判履行代償工資責任，墊支薪金。稍後工人將會繼續到勞工處辦理手績。
負責鑿石屎的工人陳先生表示，工人大多為被拖欠5月至6月薪金，而他則被拖欠兩個半月糧，共約17萬元。
泥水工人冼先生表示，5月至6月期間，有10多名泥水工被拖欠薪，連同約80名泥水日工工資，估計遭被欠薪共約1000萬元；而他則被拖欠2個月糧。冼生指，曾有工人指收到二判發出4月薪金的支票，惟到銀行入票時被「彈票」，令部分工人共欠3個月人工。
另外，於5月被解雇的強哥負責鐵器，他被拖欠4月至5月人工。強哥任職9個月，指一直都遲出糧情況發生。他在被通知解雇時，曾再三要求準時出糧，惟至今仍被拖欠薪金數萬元。