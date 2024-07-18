元朗吊臂車撞電纜｜年初安定站翻版搶修5小時 該司機涉危駕被捕
撰文：凌逸德
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一輛吊臂車今午（18日）沿青山公路—屏山段轉入水邊圍交匯處時，疑撞毁輕鐵架空電纜，致輕鐵服務受阻，多條輕鐵線須改道，不停塘坊村站至元朗站。
事件猶如今年初屯門安定站「翻版」。1月12上午8時15分，一輛貨車行經輕鐵安定站對開時，吊臂撞及電纜爆出火花，導致輕鐵服務受阻近5小時，共5條輕鐵線須改道。事件幸無釀傷亡，但244名乘客須由消防員協助疏散。涉事司機當日涉嫌「危險駕駛」被捕。
是次意外發生於今（18日）午近2時，網上片段可見，一輛吊臂車沿青山公路—屏山段轉入朗天路時，疑損毁架空電纜，電纜斷開，冒出火光。
港鐵宣佈，由於輕鐵水邊圍站附近有架空電纜出現故障，影響電力供應，現時部分輕鐵路綫服務需要作出調整，610、614、615及761P綫改道，不停塘坊村站至元朗站。港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台及元朗，接載受影響車站的乘客。
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