海關拘2男涉2000萬販毒　6件美國郵包藏毒　大馬抵港男收$8萬運毒

海關偵破6宗涉及利用共享辦公室入口藏有懷疑毒品的空運郵包，以及一宗涉及航空旅客販毒案。案件中，海關合共檢獲31公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因，市值約2000萬港元，並拘捕2名涉案男子。



一批由美國抵港、報稱座椅的空運郵包，被揭藏有懷疑毒品。（梁偉權攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主峰表示，今年7月4日至17日，人員在機場及市內破獲6宗企圖利用共享辦公室入口懷疑毒品的案件，檢獲25公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因，市值約1700萬元，並拘捕1名男子。

7月4日，海關機場科人員透過風險評估，檢查一件由美國運港、報稱載有座椅的包裹，發現X光影像有可疑，打開座椅後發現內有5公斤懷疑冰毒。機場調查課接手調查後，發現收貨地址為港島一間共享辦公室公司，深入調查後，發現同一寄件人由7月份起，以同樣手法透過同一間物流公司，企圖將其他有可疑、報稱座椅的空運包裹，寄到本港不同的共享辦公室，以逃避海關偵查。

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調查課人員遂在7月5日在機場及本港多個物流倉庫，成功截獲另外5件由美國抵港、分別報稱為座椅、玩具的空運包裹，再檢獲20公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因。調查人員經多日調查後，相信不法分子將會到共享辦公室提取毒包裹，於是採取監控遞送行動，並於昨日（17日）在黃竹坑拘捕一名38歲報稱無業的中國籍男子。當時他正收取一個內藏懷疑冰毒包裹，涉嫌「販運危險藥物」罪名被捕。

卓主峰又指，機場調查課人員除了在機場及境內執法外，亦接手調查另一宗涉及航空旅客販毒案。昨日海關機場科人員透過風險評估，截查一名由馬來西亞吉隆坡抵港的本地男子，清關時發現其寄艙行李的X光影像有可疑，打開行李檢查後，發現多包魚糧，進一步檢查後在魚糧包裝內，檢獲6公斤懷疑冰毒。該名23歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」罪名被捕。機場調查課接手調查後，發現被捕男子收取7至8萬元的報酬，受聘將毒品由馬來西亞運港。海關繼續深入調查毒品的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

兩名被捕男子各被控以一項「販運危險藥物」罪名，將於明日（19日）在西九龍裁判法院及東區裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，特別是正放暑假的學生及青年，不要貪圖金錢或任何利誘，參與任何販毒活動；亦切勿接受任何人士的聘請或妥託，攜帶或運送任何懷疑毒品；更不要提供姓名或住址以收取包裹。

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主峰交代案件詳情。（梁偉權攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關呼籲，物流界從業員需提高警覺。如懷疑任何人利用物流公司服務從事販毒，請盡快通知海關，避免受牽連；海關會繼續與物流業界保持聯絡，加強打擊利用快遞途徑販毒，阻止毒品流入本港。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。