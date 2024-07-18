九龍灣餐廳貓店長「泰妹」被抱走獲救尋回　負責人：終於有覺好瞓

九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳，其中一隻貓店長「泰妹」於昨日（17日）凌晨被一名女子抱走，店方報警及在facebook專頁發文尋貓，籲偷貓者盡快交還「泰妹」，該店將不會追究。及至今晚9時許，店方於facebook表示接獲警方通知捉到疑犯，並已往警署接回「泰妹」。負責人馬先生向《香港01》確認好消息，並感激傳媒及各界幫忙，笑稱：「終於有覺好瞓！」《香港01》正向警方查詢事件。



一度被偷走的「泰妹」，晚上安全獲救（泰Cool專頁圖片 ）

馬先生稱，「泰妹」懷疑受驚，但情況良好，明日（19日）將會帶她往獸醫檢查，他放下心頭大石，笑稱：「終於有覺好瞓！」

馬先生又引述警方表示，疑犯連同黨原來有5至6人，有人疑刻意揮手吸引「泰妹」離開閉路電視範圍，然後將其抱走，但不清楚詳情。馬先生指，從無想過會發生偷貓事件，日後將會為貓貓戴上追蹤器，以防萬一。

店舖負責人一度在facebook專貢發文尋貓，希望偷貓者盡快交還「泰妹」。（泰Cool專頁圖片）

涉事泰國菜餐廳「泰Cool」有兩隻貓店長，分別是「泰仔」和「泰妹」。負責人指，被偷走的貓店長正是「泰妹」，是一隻七個月大的啡白虎斑色貓水，性格熱情及不怕陌生人。「泰妹」平時在店內活動，凌晨5時職員收工前就會將「泰妹」放回貓籠內，然而昨日卻不見「泰妹」蹤影。

他估計有人趁職員工作時「行開行埋」時，將貓偷走。店舖人員其後翻查閉路電視錄影，發現凌晨1時許，有一名少女在門口逗玩「泰妹」及拍照。約一小時後，少女折返將「泰妹」抱走。

逗貓人抱走「泰妹」

負責人昨日在Facebook專頁發文尋貓及上載少女將貓抱走的錄影片段，希望有人可以提供消息。負責人昨午亦到秀茂坪警署報案，警方現正調查案件。

一名少女先在在門口逗玩「泰妹」及拍照。約一小時後，她折返將「泰妹」抱走。（泰Cool專頁圖片）

餐廳有兩隻貓店長，分別是「泰仔」和「泰妹」。（泰Cool專頁圖片）