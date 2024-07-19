九龍灣兩工廈單位變非法賭檔　警檢逾$80萬賭款籌碼　31人被捕

警方昨日（18日）分別在九龍灣2個工廈單位，搗破2個懷疑非法賭檔，總共檢獲約35萬元賭款或現金，以及面值約47萬元的籌碼，拘捕31人。



警方在臨興街行動拘捕10人。（警方提供）

秀茂坪警區反三合會行動組根據線報，昨日（18日）大約傍晚6時在區內進行打擊非法賭博行動，突擊搜查臨興街1個工廈單位，搗破1個懷疑非法賭檔，警員在該單位內檢獲2枝壘球棍、約32萬元賭款、面值約37萬元的籌碼、2張百家樂賭枱、12副撲克牌及1部數鈔機。

行動中，警員拘捕1名26歲姓陳本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及「藏有攻擊性武器」；另外，1名30歲姓陳本地男子及1名61歲姓陳本地女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎25歲至66歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

警方在宏開道行動拘捕21人。（警方提供）

另外，東九龍總區重案組根據線報及深入調查，昨日（18日）大約傍晚6時在區內突擊搜查宏開道一個工業大廈單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18歲至四41歲，涉嫌「管理賭博場所」，另外，該單位內15名本地男子及2名內地男子，年齡介乎20歲至53歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人現正被扣查，警員同時檢獲4張賭枱、約3萬元現金及面值約10萬元的籌碼。