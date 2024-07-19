粉嶺巴士遭貨車攔腰撞　剷入安全島釀7傷　貨車司機涉危駕被捕

今日（19日）上午9時18分，粉嶺一鳴路與百和路交界發生交通意外。一部九巴273A遭貨車攔腰相撞後，巴士剷入安全島，撞毀欄杆及燈箱等，現場消息稱最少8人受傷。



有途人受傷坐跌地上。（網上圖片）

巴士剷入安全島，多人受傷。（網上圖片）

網上有車CAM片段顯示，巴士沿一鳴路行駛，至百和路交界一輛貨車駛出攔腰撞巴士。巴士繼而衝前，撞向安全島。

巴士擋風玻璃及車頭底部配件甩脫，安全島上的欄杆、燈箱和路牌全部損毀或倒下。多部救護車趕到現場，救護員即場為傷者包紮及檢查，8名傷者中，有兩人送往北區醫院進一步治理。警方正調查事故原因，不排除有車衝燈所致。

巴士遭貨車撞左邊車身，繼而剷入安全島。（蔡正邦攝）

巴士剷入安全島，擋風玻璃甩脫。（蔡正邦攝）

警方經調查後稱，貨車沿百和路西行，巴士沿一鳴路往華明路方向行駛，至交界處貨車撞巴士，導致巴士失控撞倒交通燈及一名女途人，交通燈碎片則擊中對面線的私家車。

事件中，姓王（63歲）巴士女車長、姓王（59歲）女途人及3男2女（35至79歲）受傷，清醒被送往北區醫院治理。

姓黎（63歲）貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

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九巴回覆稱，今晨9時許，九巴一輛273A線沿粉嶺一鳴路往華明路方向行駛，駛至百和路交界時，突然遭一部貨車從左側攔腰撞到，導致九巴衝上安全島。意外中，初步有6名乘客、巴士車長及一名途人受傷，九巴已即時派員到醫院慰問傷者，並會配合警方調查事件。

交通意外期間，華明路（往粉嶺港鐵站方向）近和興村的行車線一度封閉。9條巴士線亦曾改道行駛。