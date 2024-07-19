警搗元朗毒品倉檢$3億可卡因　20歲男月薪$1.5萬24小時看倉販毒

近年製造可卡因的原料可可葉產量持續上升，令製毒成本下降，有販毒集團把握機會趁低入貨，囤積毒品。有見及此，警方毒品調查科經調查後，昨日（18日）在元朗一個400呎住宅搗破一個毒品儲存倉，撿獲386公斤可卡因及少量K仔（氯胺酮），總市值約3億元，是今年檢獲最大宗的可卡因案件。警方以涉嫌販毒拘捕一名20歲無業男子，調查得知他每月收取1.5萬元報酬，負責24小時看管毒品儲存倉及販毒，時薪比最低工資更低。



可卡因分5款包裝分別其質素。（林澤鋒攝）

可卡因分5款包裝分別其質素。（林澤鋒攝）

可可葉產量上升 製毒成本降低 全球檢獲量屢創新高

警方毒品調查科總警司吳頴詩稱，聯合國毒品及犯罪問題辦公室2024年關於毒品的研究報告顯示，近年可可葉產量延續上升，令製毒成本降低，過去10年全球可卡因供應量及檢獲量屢創新高。針對可卡因因價格下降而流入本港的風險，警方加強搜集情報，昨日（18日）搗破一個跨境販毒集團在元朗的毒品存儲倉，檢獲386公斤可卡因及441克K仔，總巿值約3億元，是今年本港檢獲最大宗的可卡因案件。

警方毒品調查科總警司吳頴詩。（林澤鋒攝）

毒品儲存倉營運約1個月 藏總值3億元毒品

警司譚威信稱，探員昨日在元朗青山公路潭尾段一個私人屋苑外埋伏，其間截停一名離開大廈的目標男子，在他攜帶的袋內檢獲兩包共重411克的K仔，探員隨即帶該名男子返回其租住的單位搜查，檢獲386磚、每磚重1公斤的可卡因，於是以涉嫌販毒罪將他拘捕。

被捕男子姓李20歲，報稱無業，但有黑社會背景，他與販毒集團相識，但認識不深。警方相信毒品儲存倉營運約1個月，被捕人收取$15,000報酬，負責租用單位、管倉、儲存及運送毒品。他目前被扣留，稍後將被正式落案起訴，並於明天（20日）早上在沙田裁判法院提堂。

警方毒品調查科總警司吳頴詩（中）、警司譚威信（左）及署理總督察羅啟賢（右）向傳媒簡報案情。（林澤鋒攝）

不同標誌包裝分別不同質素

譚續稱，386磚可卡因分5種不同標誌的包裝，以分別其質素，方便分銷予不同的毒販，例如英文字、狗圖案或球星C朗的相片，相信是因應日後吸食者要求買回同一牌子而作區分，惟不同標誌的毒品質素如何，要待化驗報告才知。

警方相信犯罪集團趁低入貨，囤積大量毒品，再逐批逐批推出巿場，而這批毒品有可能來自南美國家。不過今次行動已成功搗截一大批毒品流入巿面。

月薪1.5萬元 24小時看倉 時薪低過最低工資

吳頴詩指出，犯罪集團主謀要求被捕人居住在單位，24小時看管毒品儲存倉，並在400呎單位內裝設多支IP Cam鏡頭，全天候監察每一個角落，更用遙控監察被捕人的活動。吳形容被捕人為「爛頭卒」，月薪約1.5萬元。警方估計被捕人在上址工作30日，每日24小時，時薪僅得20元，比最低工資40元還要低，與總值3億元的毒品價值而言，簡單微不足道。吳續指，若販運逾15公斤的可卡因，一經定罪，要判處至少30年監禁。

吳頴詩提醒市民，只要努力腳踏實地，一個月賺15000元，並不困難，切勿因「搵快錢」心態而被毒販利用。臨近暑假，吳又提醒市民留意年輕人會否有不明來歷的收入、無緣無故經常不回家，或者突然富貴買許多奢侈品等，要多加警惕。

警方相信毒品儲存倉營運約1個月。（林澤鋒攝）

警方檢獲約386公斤懷疑可卡因，估計總市值約3億元。（林澤鋒攝）