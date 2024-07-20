新界南近半騙案苦主為公屋戶　警推「安樂窩」計劃助防騙訊息入屋

為提升市民、特別是公屋居民的防騙意識，警務處新界南總區於今日（20日）於東涌天主教學校啟動「新界南 · 安樂窩」防騙計劃，逾200名嘉賓出席。新界南總區指揮官麥展豪指，新界南總區人口稠密，公屋居民更是詐騙案的高危群體，今年首5個月近半詐騙案受害者均來自公屋。有見及此，警方自7月起聯同房屋署、民政事務處、關愛隊以及各區社區夥伴，包括警區耆樂警訊、少年警訊成員、本港大型機構義工隊等，透過多浪活動，將防騙訊息帶入千家萬戶，攜手建立「零騙社區」。



啟動禮上安排各種表演，融入常見的詐騙手法，如電話騙案、網上投資騙案等，即場示範如何識別和應對。另外亦有社區防騙嘉年華，設有多個互動遊戲攤位，吸引超過500名市民參與。警方希望透過活動，向市民強調防騙貼士「三不」（不接聽、不輕信、不轉賬）和「三求」（求教、求助 、求救命），並派發印有防騙訊息的日用品，如筆記本、購物袋等，務求將防騙意識融入市民日常生活。

新界南總區防止罪案辦公室指出，警民合作下已向區內超過26萬戶公屋住戶的信箱派發防騙單張「防騙指南針」；並計劃於未來數月持續舉辦不同類型的防騙宣傳活動，務求接觸更多市民，提高他們對各類騙案的警覺性。新界南總區防止罪案辦公室亦將利用社交媒體平台 ，擴大宣傳範圍，確保防騙訊息能夠觸及更多市民，線上線下讓防騙訊息入屋。

麥展豪強調，打擊詐騙不能單靠警方力量，需要社會各界齊心協力。他呼籲市民提高警惕，遇到可疑情況時立即向警方求助。