警東九龍總部變劇本殺場地　開拓學生視野　蕭澤頤﹕盼更認識警隊

香港警務處東九龍總區今日（20日）與「九龍東區各界聯會」合辦青年「實境遊戲解密」活動，活動以劇本殺遊戲形式進行，東九龍總區警察總部大樓作埸景，150名來自黃大仙、觀塘及秀茂坪區的中學生扮演偵探角色參與。主辦方希望互動和體驗式的學習，可加強青年人的防罪意識，實現防罪滅罪工作「由細做、持續做、一齊做」，向他們傳達正確的價值觀和社會歸屬感，從而增進警民之間的理解和信任。



活動由署理民政及青年事務局局長梁宏正、警務處處長蕭澤頤、東九龍總區指揮官羅越榮博士和九龍東區各界聯會會長李誌峰等人擔任主禮嘉賓。

蕭澤頤致辭時表示「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，青年興，則有賴各持份者齊心合力培育青年人，發揮「一加一大於二的成效」。同時他相信參加者能透過活動，更體會警務人員在執行任務時所面臨的壓力和挑戰。此外，防騙工作不能鬆懈，警方今後會密切留意騙案趨勢，加強執法和宣傳教育。

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梁宏正和李誌峰則分別表示，希望透過此活動增加青少年對國家安全和公民教育的認識，開拓視野和能力，培養正確價值觀，繼續為香港、為祖國帶來新景象。

警務處東九龍總區於2022年推出「青興計劃」，以國家主席習近平重要講話中「青年興，則香港興」為宗旨，配合教育局《價值觀教育課程架構》中培育的價值觀和態度，先後舉辦多項青少年活動。東九龍總區會繼續透過「青興計劃」去培養青少年正向價值觀及人生態度。