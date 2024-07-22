海事處打擊不適當使用光燈捕魚　上半年作13宗檢控

為保障海上交通有序及船隻航行安全，海事處除日常在香港各區水域巡邏執法外，亦會與水警保持緊密合作，不時進行針對性聯合行動，包括巡查涉嫌進行不適當使用光燈捕魚的活動。今年上半年，海事處在大嶼山南部、南丫島南部、香港南面和香港東面等水域，共進行了31次特別行動，並就涉嫌不適當使用光燈捕魚的船隻共作出13宗檢控。



其中，今年7月，處方分別於8、16及19日進行3次特別行動，打擊在香港東部及南部水域不適當使用光燈捕魚的行為。當中兩次是與香港警務處進行的聯合行動。

行動中，執法人員共巡查8艘船隻，並發現當中5艘船隻涉嫌不適當使用光燈捕魚。海事處會進一步跟進個案，並會進行搜證檢控工作，以打擊有關違例活動。

海事處今年上半年進行31次特別行動，向不適當使用光燈捕魚的船隻共作13宗檢控。（政府新聞處圖片）

海事處發言人提醒市民，根據《船舶及港口管制規例》（第313A章），船隻可在允許光燈捕魚的區域使用光燈捕魚，惟任何船隻在香港水域內為引誘魚類或捕魚使用光燈，須遵守第313A章和《商船（本地船隻）（一般）規例》（第548F章）的規定，即任何光燈的構造、遮蔽、裝設及使用的方式，須以於通過光源的最底邊緣的水平面之上，沒有由該光燈放射的光線可被看見（無論是直接被看見或是經並非海面的任何來源反射而被看見）為準。任何人違反有關法例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元。

海事處會繼續加強巡邏，以打擊不適當使用光燈捕魚的情況，從而保障船隻航行安全。處方亦會不定期與漁民組織會面，向業界派發相關宣傳教育資料。

有關正確使用光燈捕魚的資料，可瀏覽海事處網站：www.mardep.gov.hk/filemanager/en/share/publications/pdf/materials/publf.pdf。