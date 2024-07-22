泰國芭堤雅雙排車意外｜港男從車尾跌出墮地亡　消息：死者為警長

泰國芭堤雅今日（22日）發生涉及港人的致命車禍。據泰國傳媒報道，一名48歲姓林香港男子在當地旅遊期間，乘搭雙排車途經芭堤雅二街時，從車尾跌出墮地，昏迷送院搶救後不治。據了解，事主為一名警長，駐守長沙灣區，亦曾駐守油尖區。



警務處公共關係部證實事件。警方表示，對一名警務人員在外地離世感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。而入境處早前回覆查詢時指，證實接獲死者家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐泰王國大使館（大使館）了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主疑從雙排車跌出，一度拉着車身急跑幾步。（Ch7HD News）

從泰國傳媒發布的閉路電視片段及照片可見，事主當時被拍到在雙排車車尾，拉着車身欄杆急跑幾步後，趕不上車速而跌到地上，重創不起，有途人慌忙上前查看。救援人員接報趕至，即場為事主進行心肺復甦法急救，之後將他送往醫院搶救，據報他最終返魂乏術。警方已接觸死者妻子等家屬善後。

從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主倒地重創。（Ch7HD News）

當地傳媒報道，意外後有目擊者大叫涉事雙排車停車，惟司機未有停車，駛離現場。警方事後透過閉路電視等，尋獲雙排車的車牌號碼，隨即追緝司機。

救援人員接報趕至，即場為事主進行心外壓急救。（照片來源：เรารักพัทยา / Thiwakorn Kritmanee）

涉案雙排車司機在事後一段時間向警方投案，稱事前曾接載7至8名遊客，中途讓他們下車，並指親眼確認所有乘客均已下車後才駛走。他又稱，不知道有人從車上墮地，接獲車主通知才聯絡警方。

入境處回覆查詢時，證實接獲死者家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐泰王國大使館（大使館）了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。