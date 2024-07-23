半山寶珊道28號地盤逾50人遭欠薪200萬　二判疑允支薪後「反口」

本港再有地盤捲入欠薪問題。半山寶珊道28號地盤，約50多名由三判聘請的玻璃幕牆工人被拖欠2至3個月薪金，估計涉款逾200萬元。當中約20多名工人今早（23日）返回地盤，拉起「有汗出冇糧出」等橫額追薪，據悉業主莊士集團、大判、二判及勞工處有到場協助調停，其中二判原答應先出錢支薪，工人本已散去，惟其後爆出二判疑「反口」拒絕付款予工人，工人遂於下午再回地盤追薪。



勞工處表示，一直與涉及項目的承判商及僱主協商解決工人的欠薪問題。處方會繼續跟進事件，向工人提供適切協助。《香港01》亦正就事件向地盤業主莊士集團查詢。



記者今午在現場所見，工人在地盤對開的水馬綁上「無良僱主正X街」、「有汗出冇糧出」等橫額。

20多名工人到寶珊道28號地盤追討欠薪，香港建造業總工會人員在場協助，有警員到場了解。（讀者提供）

協助工人的香港建造業總工會理事長周思傑受訪時表示，據他了解，被欠薪的工人其實日前已向勞工處求助。工會今早再接獲工人求助，指懷疑地盤二判「無錢畀三判」，導致三判無力出糧予50多名玻璃幕牆工人。

20多名工人到寶珊道28號地盤，拉起「有汗出冇糧出」等橫額追討欠薪。（讀者提供）

周思傑稱每名工人平均月薪約3萬元，大部分人被拖欠今年4至6月期間，約2至3個月的人工，合共涉款料超過200萬元。他指今早勞工處、莊士集團、地盤大判和二判均有派員到場與工人協商，當時曾達成共識、二判答應向工人支薪，工人遂於中午散去。

20多名工人到寶珊道28號地盤，拉起「有汗出冇糧出」等橫額追討欠薪。（香港建造業總工會提供）

惟其後有消息指二判「反口」拒絕支薪，工人遂於下午再次返回地盤抗議。周思傑向記者表示，二判現時「無話無錢找數，只係話唔畀」；三判則曾於今午前往二判位於灣仔馬師道的辦公室，惟只見門外貼上字條稱公司已搬走，只能透過電話聯絡到對方，惟雙方未能就事件得出結論或處理方案。

20多名工人到寶珊道28號地盤，拉起「有汗出冇糧出」等橫額追討欠薪。（讀者提供）

周思傑稱，被欠薪的工人「個個都係要養家，個個都係家庭經濟支柱」，對未知何時才能收到薪金感到無奈。他指出，工人「有打卡、有開工，有汗出就應該有糧出」，呼籲地盤業主莊士集團及大判，應盡社會責任幫助工人，之後才再由公司自行解決與各層判頭之間的合約糾紛。

20多名工人到寶珊道28號地盤追討欠薪，香港建造業總工會理事長周思傑指，被欠薪的工人實際達50多人，涉款料逾200萬元。（陳浩然攝）

翻查資料，寶珊道28號原為一幢於1958年落成的三層高住宅，更曾為2007年電影《色，戒》其中一個外景拍攝場地。及後於2010年莊士機構及嘉華國際透過合組形式以3.25億元購入，共同持有，各佔50%權益。地盤其後於2021年連建築方案一併放售，當時平整及地基工程已竣工，買賣會透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式進行，擬發展成一幢八層高的直立式獨立屋，提供約44,000平方呎，包括一個樓高6米的豪華客廳及用餐區、娛樂樓層及住宅套房樓層，每層高度至少為3.5米。從項目經干德道及羅便臣道往返中環區約10分鐘。周思傑表示，地盤其他工程於2023年9月開工，現時已完成驗樓，相信待處理好「執漏」等工序後即可交貨。

▼半山寶珊道28號獨立屋項目▼

